Caso Agostina Vega: el video clave que complica al único detenido por la desaparición
La grabación de una cámara de seguridad mostró a la adolescente de 14 años entrando a la casa del único detenido por la causa. El nuevo video contradice parte del relato inicial del sospechoso y podría convertirse en una prueba clave para la investigación.
La investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba sumó en las últimas horas una prueba considerada clave por los investigadores. Se trata de una grabación de una cámara de seguridad que muestra a la adolescente de 14 años ingresando a la vivienda de Gabriel Barrelier, el hombre de 33 años que permanece detenido y que fue señalado como la última persona en verla.
El registro contradice parte del relato inicial que Barrelier había dado ante la Justicia y se convirtió en uno de los elementos más importantes de la causa.
El video que cambió la investigación por Agostina Vega
Agostina desapareció el sábado 23 de mayo por la noche, luego de salir de la casa de su madre en barrio General Mosconi. Según reconstruyó la investigación, la adolescente tomó un remis hacia la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico.
El chofer del vehículo se presentó voluntariamente ante la Justicia tras reconocer la imagen de la menor en los afiches de búsqueda difundidos por la familia y en redes sociales.
De acuerdo con su declaración, al llegar al lugar un hombre recibió a Agostina y pagó el viaje. Posteriormente, esa misma persona sostuvo que la adolescente se había retirado caminando y que luego habría subido a un Volkswagen Gol rojo.
Sin embargo, el nuevo video incorporado al expediente muestra a Agostina entrando a la vivienda de Gabriel Barrelier, una escena que contradice parcialmente esa primera versión.
La fiscalía encabezada por Raúl Garzón analiza ahora las imágenes junto con otros elementos probatorios para reconstruir los últimos movimientos de la adolescente.
Qué se sabe sobre el detenido por la desaparición
Gabriel Barrelier permanece detenido e imputado en el marco de la causa. Hasta el momento, es la única persona arrestada por la desaparición de Agostina Vega.
Los investigadores comenzaron a sospechar de él luego de detectar inconsistencias en sus declaraciones y tras determinar que fue una de las últimas personas que tuvo contacto con la menor.
Mientras tanto, continúan los allanamientos, el análisis de cámaras de seguridad y los rastrillajes en distintos sectores de Córdoba para intentar determinar qué ocurrió con la adolescente.
La familia de Agostina sostiene además que la joven habría sido engañada para dirigirse al lugar donde finalmente desapareció, una hipótesis que sigue siendo investigada por la Justicia.