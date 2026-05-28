Caso Agostina Vega: el video clave que complica al único detenido por la desaparición

La investigación por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba sumó en las últimas horas una prueba considerada clave por los investigadores. Se trata de una grabación de una cámara de seguridad que muestra a la adolescente de 14 años ingresando a la vivienda de Gabriel Barrelier, el hombre de 33 años que permanece detenido y que fue señalado como la última persona en verla.