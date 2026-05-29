Desaparición de Agostina Vega: el fiscal admitió que la buscan “viva y sin vida”
La búsqueda de Agostina Vega continúa en Córdoba mientras la Justicia analiza nuevas pruebas. El fiscal Raúl Garzón aseguró que trabajan con todas las hipótesis abiertas, confirmó que la adolescente aparece en un video clave de la investigación y sostuvo que podrían existir más personas involucradas en el caso.
Resumen para apurados
- El fiscal Raúl Garzón confirmó que buscan 'viva y sin vida' a Agostina Vega, la menor de 14 años desaparecida en Córdoba desde el 24 de mayo, e investiga a más involucrados.
- Un video clave ubica a la joven en la casa del único detenido, Claudio Barrelier, desmintiendo su coartada, mientras se mantiene activa la Alerta Sofía a nivel nacional.
- La sospecha de más implicados podría derivar en nuevas detenciones, mientras la comunidad y la familia exigen avances urgentes bajo un clima de profunda conmoción social.
La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en la ciudad de Córdoba desde el 24 de mayo, continúa con múltiples operativos y nuevas medidas judiciales. En las últimas horas, el fiscal de la causa, Raúl Garzón, realizó una de las declaraciones más contundentes desde el inicio de la investigación: aseguró que la Justicia trabaja con todas las hipótesis abiertas y que la buscan tanto con vida como sin vida.
"Estamos avanzando hacia la verdad. La buscamos viva y sin vida. La prueba conduce en esas direcciones", afirmó el funcionario judicial, quien encabeza la investigación sobre el paradero de la adolescente.
Mientras tanto, sigue vigente la Alerta Sofía a nivel nacional, un mecanismo que amplía la difusión de la búsqueda de menores desaparecidos considerados en situación de alto riesgo.
Qué dijo el fiscal sobre las pruebas y el video clave
Uno de los elementos más importantes de la causa es un video de seguridad que muestra a una joven ingresando a la vivienda de Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento e imputado por privación ilegítima de la libertad.
Según Garzón, los análisis realizados por los investigadores permiten concluir que la persona que aparece en esas imágenes es Agostina. De esta manera, la fiscalía contradice la versión sostenida por Barrelier, quien había asegurado que se trataba de su hija.
El fiscal señaló además que las pruebas reunidas hasta ahora ubican a la adolescente junto al acusado después de que viajara en remís desde barrio General Mosconi hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico. A partir de ese momento se perdió todo contacto con la joven.
Garzón también indicó que la investigación continúa concentrada en la ciudad de Córdoba y que se siguen analizando cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y otros elementos para reconstruir los movimientos de Agostina durante las horas previas a su desaparición.
La hipótesis de más personas involucradas
Otra de las revelaciones realizadas por el fiscal es que la causa podría involucrar a más personas además del detenido. "No me caben dudas que intervienen más personas", sostuvo Garzón al referirse a la posibilidad de que terceros hayan participado en los hechos investigados. El funcionario explicó que esta hipótesis surge a partir de distintas evidencias reunidas durante los procedimientos realizados en los últimos días.
En paralelo, la Justicia continúa evaluando mensajes y llamadas que recibió la madre de Agostina durante los allanamientos realizados en propiedades vinculadas al acusado. Algunas de esas comunicaciones ya fueron incorporadas al expediente para determinar si contienen información relevante sobre el paradero de la adolescente.
El padre de Agostina participa activamente de la búsqueda
Mientras la investigación avanza, la familia mantiene una intensa actividad para intentar encontrar a la joven.
Según explicó la abogada Fernanda Alaniz, Gabriel Vega, padre de Agostina, participa diariamente en la búsqueda por sus propios medios y atraviesa momentos de profunda angustia por la desaparición de su hija.
La representación legal de la familia señaló que el hombre se encuentra completamente comprometido con los operativos y continúa recorriendo distintos sectores en busca de información que permita dar con el paradero de la adolescente.
Agostina Vega tiene 14 años, tez trigueña, contextura delgada, cabello negro largo y ojos marrones. Al momento de desaparecer vestía un buzo bordó, un jean negro y zapatillas blancas. Las autoridades solicitaron que cualquier información sobre su ubicación sea comunicada de inmediato a la línea 134 o a las autoridades policiales