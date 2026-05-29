Desaparición de Agostina Vega: el fiscal admitió que la buscan “viva y sin vida”

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en la ciudad de Córdoba desde el 24 de mayo, continúa con múltiples operativos y nuevas medidas judiciales. En las últimas horas, el fiscal de la causa, Raúl Garzón, realizó una de las declaraciones más contundentes desde el inicio de la investigación: aseguró que la Justicia trabaja con todas las hipótesis abiertas y que la buscan tanto con vida como sin vida.