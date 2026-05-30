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Horóscopo chino: los cuatro signos que recibirán oportunidades inesperadas antes de que termine mayo, según Ludovica Squirru

El último plazo de mayo será mucho más que un tiempo de cierre, sino de preparación para un mes que comienza con pronósticos auspiciosos.

Los signos beneficiados por el horóscopo chino, según Ludovica Squirru.
Los signos beneficiados por el horóscopo chino, según Ludovica Squirru. (Imagen Web)
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru pronostica que Búfalo, Rata, Tigre y Dragón del horóscopo chino recibirán oportunidades inesperadas a fines de mayo debido a una alineación astral favorable.
  • Las predicciones anticipan avances en proyectos demorados, mejoras financieras y claridad mental, aunque se aconseja prudencia y evitar decisiones impulsivas o mudanzas.
  • Este cierre astral positivo sienta las bases para el inicio de junio, permitiendo consolidar compromisos a largo plazo y negocios prósperos bajo una energía de estabilidad.
Resumen generado con IA

Quedan las últimas jornadas del quinto mes del año y aunque mayo puede estar más de salida, lo cierto es que todavía tiene mucho para ofrecer. Este último plazo prepara el camino para lo que se vendrá en este 2026, dejando en algunos signos del horóscopo chino una sensación de optimismo que será el lente con el que verán el nuevo período que comienza a hacerse lugar. Algunos animales del zoo zodiacal atravesarán días favorables para compromisos, negocios y determinaciones importantes en medio de una energía que propiciará la estabilidad.

Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán tomar decisiones importantes antes de junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán tomar decisiones importantes antes de junio, según Ludovica Squirru

Es en este tiempo donde muchos de los integrantes del horóscopo encontrarán un panorama favorecedor. Los proyectos que venían demorados comienzan a tomar celeridad, los vínculos se estrechan, las personas se acercan y los asuntos pendientes toman una dimensión más productiva. Los últimos días de mayo no son solo de cierre, son la preparación del camino de un nuevo mes de buenos augurios. Los nativos de estos signos se verán movidos por este impulso a adoptar posturas firmes, a tomar decisiones importantes y a ejecutar movimientos que cambiarán su rumbo.

Los signos más beneficiados en el cierre de mayo

Búfalo

El Búfalo será uno de los signos que encontrará en estos últimos días la resolución y la claridad para muchos de sus proyectos personales e incluso afectivos. Será un tiempo donde la energía de la solidez y la construcción le permitirán crecer a partir de elecciones más confiadas, conversaciones decisivas y nuevas oportunidades que aparecerán en este último ciclo. Todo lo que implique compromiso y estabilidad tendrá un resultado positivo.

Rata

La Rata será otra de las grandes beneficiadas en este cierre cósmico. Su profunda afinidad con el Búfalo potenciará un escenario ideal para encuentros beneficiosos, alianzas estratégicas y conexiones que abrirán puertas que parecían impensadas. Para las personas regidas por este animal, estos días finales serán claves para ordenar la economía doméstica, realizar movimientos financieros inteligentes y apostar fuerte por aquellos vínculos que aporten una verdadera tranquilidad emocional y estabilidad a sus vidas.

Tigre

Por su parte, el Tigre, un felino que habitualmente suele resistirse a las estructuras y los moldes, encontrará un sorprendente oasis de equilibrio en medio de tanta intensidad energética. Las predicciones para este signo anuncian un cierre de mayo cargado de una notable claridad mental. Este impulso les otorgará la fuerza necesaria para destrabar y avanzar con paso seguro en temas laborales o sentimentales que venían estancados desde hacía tiempo, transformando la resistencia en pura productividad.

Dragón

Finalmente, el Dragón sentirá con fuerza la energía de concordancia que reina en el ambiente. Este clima astral lo favorecerá enormemente en la mesa de negociaciones, el desarrollo de proyectos y las resoluciones proyectadas a largo plazo. Será el momento ideal para que el Dragón se anime a sembrar nuevas ideas, fortalezca sus relaciones más importantes y dé el gran paso hacia compromisos que, hasta hace poco, le generaban dudas y temores.

Sin embargo, el cosmos también impone sus advertencias y límites para este tránsito. Si bien la energía del Búfalo y el Metal Yin auspicia la firma de contratos, el inicio de negocios prósperos y la consolidación de relaciones profundas, la prudencia dictamina evitar mudanzas, cambios bruscos de escenario o decisiones impulsivas ligadas al hogar y a la pareja. 

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