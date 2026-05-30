Horóscopo chino: los cuatro signos que recibirán oportunidades inesperadas antes de que termine mayo, según Ludovica Squirru

Quedan las últimas jornadas del quinto mes del año y aunque mayo puede estar más de salida, lo cierto es que todavía tiene mucho para ofrecer. Este último plazo prepara el camino para lo que se vendrá en este 2026, dejando en algunos signos del horóscopo chino una sensación de optimismo que será el lente con el que verán el nuevo período que comienza a hacerse lugar. Algunos animales del zoo zodiacal atravesarán días favorables para compromisos, negocios y determinaciones importantes en medio de una energía que propiciará la estabilidad.