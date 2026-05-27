Horóscopo chino: los signos que tendrán cambios profundos antes de junio, según Ludovica Squirru

Según las predicciones de Ludovica Squirru, el año del Caballo de Fuego estará atravesado por una energía intensa y transformadora, vinculada al movimiento, la aceleración y los cambios inesperados. La astróloga sostiene que este período impulsará decisiones rápidas, replanteos personales y fuertes transformaciones tanto a nivel individual como colectivo.