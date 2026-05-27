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Horóscopo chino: los signos que tendrán cambios profundos antes de junio, según Ludovica Squirru

Según la astrología oriental, habrá decisiones, vínculos que se transforman y oportunidades inesperadas para varios signos.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino
Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru anticipó que Tigre, Caballo, Rata y Mono del horóscopo chino vivirán grandes cambios antes de junio debido a la intensa energía del año del Caballo de Fuego.
  • El Tigre afrontará redefiniciones laborales, el Caballo cambios imprevistos, la Rata el cierre de ciclos emocionales y el Mono un mayor equilibrio tras superar conflictos.
  • Estas predicciones anticipan un período de decisiones rápidas y replanteos que exigirá adaptabilidad y equilibrio emocional para afrontar transformaciones individuales.
Resumen generado con IA

El cierre de mayo llegará con movimientos importantes para varios signos del horóscopo chino. De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, algunos animales del zodíaco oriental atravesarán días de transformaciones, decisiones clave y cambios que podrían modificar distintos aspectos de sus vidas.

Horóscopo chino: los signos que cerrarán ciclos y cambiarán su destino antes de junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que cerrarán ciclos y cambiarán su destino antes de junio, según Ludovica Squirru

Las proyecciones de la especialista indican que la energía del año del Caballo de Fuego seguirá influyendo con fuerza sobre las emociones, los vínculos y el plano profesional, especialmente en determinados perfiles del calendario lunar.

Los signos del horóscopo chino que vivirán transformaciones a fines de mayo

Según anticipó Ludovica Squirru, el impacto astral se sentirá con mayor intensidad en cuatro animales del zodíaco chino durante los últimos días de mayo.

El Tigre será uno de los signos más movilizados, ya que enfrentará una etapa marcada por redefiniciones laborales y nuevos desafíos vinculados al crecimiento profesional.

El Caballo, en tanto, podría experimentar modificaciones inesperadas en proyectos o planes a corto plazo. Los cambios llegarían de manera sorpresiva y exigirán capacidad de adaptación.

Por otro lado, la Rata sentirá la necesidad de cerrar ciclos y revisar vínculos personales que vienen generando desgaste emocional desde hace tiempo.

Finalmente, el Mono atravesará un período de mayor equilibrio interno luego de superar tensiones o conflictos recientes que afectaban su estabilidad emocional.

Qué anticipa Ludovica Squirru sobre el año del Caballo de Fuego

Según las predicciones de Ludovica Squirru, el año del Caballo de Fuego estará atravesado por una energía intensa y transformadora, vinculada al movimiento, la aceleración y los cambios inesperados. La astróloga sostiene que este período impulsará decisiones rápidas, replanteos personales y fuertes transformaciones tanto a nivel individual como colectivo.

Además, explica que la combinación entre el signo del Caballo y el elemento Fuego potenciará características como la impulsividad, la rebeldía y la necesidad de libertad, generando un escenario dinámico que exigirá capacidad de adaptación y equilibrio emocional.

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