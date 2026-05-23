Horóscopo chino: los signos que cerrarán ciclos y cambiarán su destino antes de junio, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru reveló que los signos de Dragón, Tigre, Gallo y Perro cerrarán ciclos y cambiarán su destino antes de junio para potenciar su crecimiento.
- Estos cambios se asocian con la necesidad de romper patrones desgastantes y tomar decisiones cruciales en lo laboral y emocional, superando la ansiedad y la resistencia al cambio.
- Las predicciones anticipan una etapa de renovación y estabilidad que permitirá a los nacidos bajo estos signos abrirse a nuevas oportunidades afectivas y profesionales futuras.
Los cambios radicales llegan a su tiempo. No importa que sea el primer mes del año, el prider día del mes o el inicio de la semana, a veces no es necesario que las grandes transformaciones coincidan con los grandes inicios. Ludovica Squirru dio cuenta de ello. La reconocida astróloga y divulgadora del horóscopo chino señaló que este último tiempo será de avances fundamentales para algunos signos que finalmente acabarán con patrones desgastantes que estarían limitando su progreso y crecimiento.
Los bucles pueden llevarnos al estancamiento y a la frustración. Repetir hábitos, rutinas, relaciones, amistades y comportamientos que no resultan beneficiosos puede terminar por desanimarnos de nuestras actividades. Pero el horóscopo chino advierte que este es un tiempo de impulso, donde los signos encuentran el valor para desvincularse de aquello que los frena. En este último tiempo de mayo, estos son los signos que finalmente cerrarán ciclos.
Los signos que finalmente avanzarán en estos últimos días de mayo
Dragón
Los últimos días de mayo traerán mucha exposición y movimiento para este signo. Es un período donde llegará el reconocimiento, las oportunidades y las propuestas interesantes, aunque la marea alta también podría despertar tensiones, envidias o comentarios incómodos en el entorno. Para consolidar este cierre de ciclo y avanzar hacia lo nuevo, la astróloga recomienda mantener la calma y no reaccionar desde el ego; la clave estará en actuar con inteligencia y evitar discusiones innecesarias, avanzando con paso firme sin la necesidad de demostrarle nada a nadie.
Tigre
Quienes nacieron bajo este signo atraviesan una etapa marcada por decisiones profundas y cambios rápidos. Se activan con fuerza los temas laborales, los proyectos postergados y las oportunidades capaces de modificar el rumbo de las próximas semanas. Sin embargo, para que esta transformación sea exitosa, será vital domar la ansiedad y la impulsividad. En el plano emocional, el Tigre sentirá la necesidad de descargar tensiones y ordenar los pensamientos antes de dar el gran paso, encontrando en la actividad física y en los nuevos hábitos el cable a tierra ideal para este renacer.
Gallo
Mayo termina con esas definiciones cruciales que se venían postergando desde hace tiempo. Aquellas situaciones económicas, laborales o afectivas finalmente encontrarán una resolución definitiva, incluso si el precio a pagar implica cerrar etapas de raíz o tomar distancia de personas que ya no suman en sus vidas. Según las predicciones, estos días pueden sentirse emocionalmente intensos pero sumamente necesarios para acomodar prioridades; el verdadero desafío del Gallo será dejar de resistirse a los cambios y empezar a confiar en lo que viene.
Perro
Sin dudas, este será uno de los signos más movilizados en la recta final del mes. Los asuntos familiares, emocionales y personales ocuparán gran parte de su energía, obligándolo a replantearse vínculos y decisiones estructurales para el futuro. A la par de este torbellino interno, aparecerán avances concretos y propuestas laborales que prometen mayor estabilidad. La recomendación de Squirru para el Perro es clara: escuchar más a la intuición y dejar de sostener situaciones desgastantes, entendiendo que, a veces, bajar la persiana de una etapa es la única manera de abrirle la puerta a algo mucho mejor.