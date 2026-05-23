Horóscopo chino: los signos que cerrarán ciclos y cambiarán su destino antes de junio, según Ludovica Squirru

Sin dudas, este será uno de los signos más movilizados en la recta final del mes. Los asuntos familiares, emocionales y personales ocuparán gran parte de su energía, obligándolo a replantearse vínculos y decisiones estructurales para el futuro. A la par de este torbellino interno, aparecerán avances concretos y propuestas laborales que prometen mayor estabilidad. La recomendación de Squirru para el Perro es clara: escuchar más a la intuición y dejar de sostener situaciones desgastantes, entendiendo que, a veces, bajar la persiana de una etapa es la única manera de abrirle la puerta a algo mucho mejor.