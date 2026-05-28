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Horóscopo chino: los signos que podrían reencontrarse con un amor o familiar antes de que termine mayo

La especialista remarcó que el final del mes estará atravesado por una energía emocional intensa, que invitará a muchos signos a replantearse vínculos y prioridades afectivas.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino
Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Hola
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La astróloga Ludovica Squirru anunció que los signos de Rata, Tigre, Serpiente y Cerdo del horóscopo chino experimentarán reencuentros y reconciliaciones familiares a fines de mayo.
  • Según la especialista, el cierre del mes estará marcado por una fuerte carga emocional que propiciará el diálogo, la resolución de conflictos y el retorno de seres queridos.
  • Estas predicciones sugieren un período clave para sanar vínculos del pasado y fortalecer relaciones debilitadas, abriendo una etapa de mayor armonía y paz emocional.
Resumen generado con IA

La astrología oriental anticipa días de fuerte carga emocional en el cierre de mayo. Según explicó la astróloga Ludovica Squirru, algunos signos del horóscopo chino atravesarán un período marcado por los reencuentros, las reconciliaciones y la necesidad de sanar vínculos afectivos.

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán cambios profundos en lo que queda de mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán cambios profundos en lo que queda de mayo, según Ludovica Squirru

De acuerdo con sus predicciones, la energía de las próximas jornadas favorecerá las conversaciones pendientes, el regreso de personas importantes y la posibilidad de recomponer relaciones tanto en el amor como en el ámbito familiar. 

  • Rata: diálogo y necesidad de sanar

En el plano sentimental, podrían aparecer conversaciones pendientes, pedidos de disculpas y acercamientos inesperados. También habrá oportunidades para recomponer la armonía familiar mediante encuentros y gestos sinceros. 

  • Tigre: reconciliaciones intensas y sinceras

Las reconciliaciones podrían darse luego de iniciativas impulsivas pero honestas, como mensajes inesperados, visitas o charlas profundas. En el entorno familiar, el Tigre tendrá la capacidad de enfrentar conflictos pendientes y recuperar el respeto mutuo. 

  • Serpiente: cierre de ciclos y nuevas oportunidades

Las conversaciones profundas y los gestos medidos permitirán recuperar la confianza en relaciones afectivas y familiares. Además, la diplomacia característica de este animal facilitará acuerdos y reconciliaciones. 

  • Cerdo: el regreso de la cercanía emocional

Según las predicciones, será un momento ideal para recuperar la cercanía con seres queridos, resolver tensiones familiares y fortalecer relaciones amorosas que parecían debilitadas. 

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