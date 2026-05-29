Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán tomar decisiones importantes antes de junio, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- Ludovica Squirru anunció a fines de mayo que los signos de Chancho, Serpiente, Tigre y Dragón deberán tomar decisiones clave antes de junio debido a una transición energética.
- La influencia de la energía Tierra Yin impulsa a estos signos a revisar vínculos, resolver conflictos pendientes y reorganizar proyectos personales y laborales en este período.
- Estas predicciones anticipan una fase de renovación espiritual y emocional que permitirá a los seguidores del horóscopo chino cerrar ciclos y prepararse para el resto del año.
Las predicciones de Ludovica Squirru continúan despertando interés entre quienes siguen el horóscopo chino. En los últimos días de mayo, la especialista advirtió que una energía particular marcará el ritmo de la semana y podría impulsar procesos de transformación, reflexión y toma de decisiones en varios signos.
Según explicó, la influencia de la Tierra Yin favorecerá la revisión de vínculos, proyectos y emociones profundas. En este contexto, algunos signos sentirán con mayor intensidad la necesidad de detenerse, evaluar su presente y prepararse para una nueva etapa.
- Chancho: atravesará días de gran movimiento emocional. Las energías disponibles lo impulsarán a tomar decisiones relacionadas con el hogar, la vida afectiva y objetivos personales que venían postergados. Además, este signo podría sentir una mayor necesidad de descanso y de conexión con actividades que le permitan recuperar el equilibrio antes de iniciar nuevos desafíos.
- Serpiente: enfrentará jornadas intensas en las que situaciones pendientes podrían llegar a un punto de definición. Aunque algunos conflictos o tensiones acumuladas salgan a la superficie, esto abrirá la posibilidad de cerrar etapas que generaban desgaste emocional.
- Tigre: los próximos días se presentan con perspectivas favorables tanto en el plano laboral como en el sentimental. Las predicciones indican que podrían surgir propuestas inesperadas o situaciones que reactiven su entusiasmo después de un período de agotamiento o falta de motivación. Será un momento propicio para asumir nuevos desafíos y abandonar ciertas rutinas que ya no resultan estimulantes.
- Dragón: el cierre de mayo estará marcado por novedades, conversaciones relevantes y posibles reencuentros con personas de su pasado. La clave, según la interpretación de Squirru, será actuar con flexibilidad y evitar que el orgullo interfiera en decisiones importantes. La energía predominante durante estos días favorecerá los procesos de renovación, limpieza emocional y reorganización personal, especialmente para quienes estén dispuestos a revisar aquello que ya cumplió su ciclo.
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