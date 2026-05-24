CAME advirtió que los cambios en la Zona Fría afectarán a familias, PyMEs y empleo regional

Finalmente, las entidades que integran el bloque -la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (Cacip), la Federación de Entidades Empresaria Neuquinas (FEEN), la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (Feern), la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (Feeba), la Federación Empresaria del Chubut (FECh), la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y la Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia- consideraron “imprescindible abrir una instancia de diálogo institucional y federal que permita evaluar integralmente las consecuencias económicas y sociales de esta reforma antes de su implementación definitiva”.