CAME advirtió que los cambios en la Zona Fría afectarán a familias, PyMEs y empleo regional
El Bloque Patagónico de la cámara empresarial expresó su preocupación por las modificaciones al régimen y alertó sobre fuertes aumentos tarifarios, caída del consumo y mayor presión sobre el sector productivo.
Resumen para apurados
- CAME advirtió en Argentina que las reformas legislativas al Régimen de Zona Fría golpearán la economía de las familias y PyMEs patagónicas al encarecer un servicio vital.
- Debido a inviernos de hasta nueve meses en el sur, limitar el subsidio al gas en boca de pozo trasladará costos de transporte y distribución, disparando las tarifas finales.
- La entidad gremial exige un diálogo federal antes de aplicar la reforma, advirtiendo que la mayor presión tarifaria profundizará la recesión y destruirá empleo regional.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a través de su Bloque Patagónico, expresó su preocupación por las modificaciones impulsadas sobre el Régimen de Zona Fría y advirtió sobre el impacto que podrían tener en el poder adquisitivo de las familias, la competitividad de las PyMEs y el desarrollo económico de la región.
Según señaló la entidad, las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego presentan condiciones climáticas, geográficas y demográficas particulares que convierten al gas y a la energía en servicios esenciales durante gran parte del año. En ese sentido, remarcaron que “en vastas regiones del sur argentino, las bajas temperaturas se extienden entre ocho y nueve meses anuales, haciendo imposible reducir significativamente el consumo energético de hogares, comercios e industrias”.
Desde el Bloque Patagónico indicaron que las modificaciones propuestas “alteran la lógica histórica del régimen compensatorio construido para equilibrar las asimetrías estructurales que enfrenta la región”. Asimismo, sostuvieron que limitar el alcance del beneficio exclusivamente al valor del gas en boca de pozo implicaría trasladar a los usuarios mayores costos de transporte, distribución e impuestos.
De acuerdo con el comunicado, esta situación podría generar incrementos tarifarios que “superarían ampliamente la capacidad de pago de miles de familias patagónicas”.
Además, advirtieron que las proyecciones realizadas por distintos organismos especializados estiman aumentos significativos en las facturas residenciales y comerciales, con consecuencias directas sobre el consumo interno, la actividad económica y el sostenimiento del empleo.
La entidad también destacó que las pequeñas y medianas empresas de la Patagonia atraviesan actualmente un escenario complejo, marcado por la caída de ventas, el aumento de costos operativos y dificultades financieras. En ese contexto, alertaron que una mayor presión tarifaria “profundizará la desaceleración económica y afectará directamente la capacidad de sostener puestos de trabajo”.
“En este sentido, la región patagónica no reclama privilegios; reclama el reconocimiento de condiciones objetivas que históricamente justificaron políticas diferenciales. El costo energético en el sur argentino no puede analizarse con los mismos parámetros que en otras regiones del país”, expresaron desde el Bloque Patagónico de CAME.
Finalmente, las entidades que integran el bloque -la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (Cacip), la Federación de Entidades Empresaria Neuquinas (FEEN), la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (Feern), la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (Feeba), la Federación Empresaria del Chubut (FECh), la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y la Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia- consideraron “imprescindible abrir una instancia de diálogo institucional y federal que permita evaluar integralmente las consecuencias económicas y sociales de esta reforma antes de su implementación definitiva”.
“Defender el Régimen de Zona Fría es defender la calidad de vida de millones de argentinos que habitan y producen en la región patagónica”, concluyeron.