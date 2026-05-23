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Zafra 2026: ya son ocho los ingenios tucumanos que iniciaron la molienda

Con la puesta en marcha de nuevas plantas, la actividad azucarera toma ritmo en la provincia. Ya se molieron casi 300.000 toneladas de caña y la producción de alcohol también muestra avances.

Zafra azucarera.
Zafra azucarera.
Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • Ocho ingenios azucareros iniciaron la molienda de la zafra 2026 en Tucumán durante mayo para consolidar la producción de azúcar y biocombustibles en la provincia.
  • Con la suma de Leales y Marapa, ya se procesaron casi 300.000 toneladas de caña y se produjeron más de 8,9 millones de litros de alcohol para bioetanol en la región.
  • Se proyecta cosechar unas 302.320 hectáreas con una disponibilidad de 19,65 millones de toneladas de caña, impulsando la economía regional norteña para esta campaña.
Resumen generado con IA

La zafra azucarera 2026 en Tucumán comienza a consolidarse. Con la reciente incorporación de los ingenios Leales y Marapa, ya son ocho las fábricas que iniciaron la molienda en la provincia, según informó el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán.

El Ingenio Leales puso en marcha sus trapiches el jueves, mientras que Marapa hizo lo propio ayer. Ambos se suman a las plantas que ya habían comenzado la actividad: La Florida, Cruz Alta, Santa Rosa, La Providencia, La Corona y La Trinidad.

En este contexto, los primeros números de la campaña reflejan el avance de la producción. Hasta el 21 de mayo, los ingenios tucumanos habían molido 296.520 toneladas de caña bruta y producido 8.070 toneladas de azúcar físico, entre variedades blanco y crudo.

La producción de alcohol también acompaña el inicio de la zafra. Con cuatro destilerías en funcionamiento, ya se elaboraron 8.905.347 litros de alcohol hidratado. De ese total, 4.507.950 litros fueron deshidratados para su uso como bioetanol en la mezcla de biocombustibles.

A pesar del ritmo inicial, aún restan ingenios por sumarse a la campaña. En paralelo, continúan realizándose las tradicionales misas de bendición de frutos, mientras el sector aguarda condiciones climáticas favorables para avanzar con el resto de la molienda en las próximas semanas.

En cuanto al panorama regional, en Salta ya comenzó la actividad con el ingenio Seaboard, y se espera que más fábricas del norte argentino se incorporen en breve.

Por otro lado, la Estación Experimental Obispo Colombres estimó que la superficie cosechable de caña de azúcar en Tucumán para esta campaña alcanza las 302.320 hectáreas, lo que representa un incremento del 1,13% respecto al año anterior. Si se consideran áreas limítrofes de Santiago del Estero y Catamarca, el total asciende a 305.480 hectáreas.

En términos productivos, se proyecta una disponibilidad de alrededor de 19,65 millones de toneladas de caña bruta para la zafra 2026, una cifra que marca el potencial del sector en una de las actividades económicas clave de la provincia.

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