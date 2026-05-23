Zafra 2026: ya son ocho los ingenios tucumanos que iniciaron la molienda

Por otro lado, la Estación Experimental Obispo Colombres estimó que la superficie cosechable de caña de azúcar en Tucumán para esta campaña alcanza las 302.320 hectáreas, lo que representa un incremento del 1,13% respecto al año anterior. Si se consideran áreas limítrofes de Santiago del Estero y Catamarca, el total asciende a 305.480 hectáreas.