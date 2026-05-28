Aumentan las tasas de seguridad en los aeropuertos: ¿cómo impactará en los precios de los pasajes aéreos?

Por su parte, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) advirtió sobre la pérdida de competitividad de las terminales locales debido a la alta carga de impuestos que ya arrastra el sector. De acuerdo con sus estimaciones previas al aumento, un boleto desde Buenos Aires a Miami cargaba con cerca de U$S 76 en conceptos estatales fijos, una cifra muy superior a los U$S 12,9 que se abonan desde São Paulo o los U$S 25 correspondientes a Santiago de Chile. A esto se le suma la presión internacional sobre el valor del jet fuel derivado de los conflictos en Medio Oriente.