Aerolíneas Argentinas ya no incluye equipaje de mano en sus vuelos económicos: cuánto cuestan los pasajes ahora

Resumen para apurados
- Aerolíneas Argentinas eliminó el carry on de su tarifa 'Base' en vuelos nacionales desde el 4 de mayo para ganar competitividad frente al modelo de las empresas low cost.
- Las categorías Promo y Base ahora solo permiten un artículo personal de 3 kg. Agregar equipaje de mano o bodega implica costos extra, asemejando el servicio a firmas privadas.
- La medida busca captar al segmento corporativo y de viajes cortos. Los usuarios deberán prestar atención a las nuevas condiciones para evitar cargos sorpresa en el aeropuerto.
Aerolíneas Argentinas introdujo uno de los ajustes más significativos en su política de franquicia de equipaje. La línea bandera nacional implementó uno de los esquemas más utilizados por las empresas low cost, aplicando la segmentación de servicios en una de sus tarifas económicas más elegidas por los pasajeros. Con esta modificación, los viajeros deberán abonar un costo extra para llevar equipaje de mano o el conocido “carry on”.
La empresa estatal reestructuró los servicios ofrecidos en su tarifa Base, la segunda más económica luego de la categoría Promo. Esta variante permitía, además de un artículo personal de 3 kg, un equipaje de mano de 8 kg por un precio un poco mayor a la opción más accesible. Sin embargo, la firma alteró su estrategia tarifaria para vuelos nacionales con el objetivo, según aseguraron, de ofrecer precios más atractivos.
¿Cuánto cuesta agregar equipaje en un vuelo "Base"?
Con el nuevo esquema de Aerolíneas Argentinas, la categoría "Base" se asemeja a la clase “Promo” en cuanto a servicios incluidos en el primer pago. No obstante, en este boleto es posible agregar el equipaje de mano con un pago extra en la sección de Servicios Adicionales, mientras que en el segmento Promo el “carry on” no está permitido. En el caso de despechar una valija de hasta 15 kilos en bodega, según el tarifario actualizado, el costo es de $42.350 por tramo.
El cambio no resulta tan abrupto si se decide comprar una tarifa que ya incluye el equipaje de mano, es decir, el nivel Plus, que ya no forma parte de la categoría Económica. En una simulación de compra de un vuelo de Tucumán a Córdoba es posible observar que el costo en la opción más alta (Plus) es de $131.427, mientras en la franja Base es de $103.227, es decir, una diferencia de $28.230. En el caso de la categoría más accesible (Promo), el precio se mantiene en $81.580.
La implementación de estos movimientos se estableció a partir de los pasajes emitidos desde el 4 de mayo y busca ofrecer tarifas más competitivas, especialmente para el segmento corporativo o viajeros de corta estancia que no requieren trasladar grandes volúmenes de carga. Sin embargo, para el usuario más desprevenido, la "letra chica" puede significar un desembolso inesperado antes de subir al avión.
Qué incluyen las categorías económicas ahora
Con este ajuste, las categorías más económicas, Promo y Base, quedan limitadas estrictamente a un "artículo personal" de hasta 3 kilos (mochila o cartera) que debe ubicarse debajo del asiento delantero. La gran diferencia radica en que la tarifa Base, que hasta la semana pasada permitía un bolso de 8 kg en cabina sin costo extra, ahora ha eliminado este beneficio.
Es fundamental destacar que estos cambios no son retroactivos. Los pasajeros que hayan adquirido sus tickets antes de la entrada en vigencia de la norma mantendrán las condiciones originales de su compra.
Para el resto de las categorías, la estructura se mantiene sin cambios significativos, escalando hacia las opciones Flex (con mayores beneficios de cambios) y las exclusivas Premium Economy, orientadas a quienes buscan prioridad en el embarque y mayor confort en cabina, con precios que pueden superar los $600.000 dependiendo del destino y la anticipación.