Aerolíneas Argentinas ya no incluye equipaje de mano en sus vuelos económicos: cuánto cuestan los pasajes ahora

El cambio no resulta tan abrupto si se decide comprar una tarifa que ya incluye el equipaje de mano, es decir, el nivel Plus, que ya no forma parte de la categoría Económica. En una simulación de compra de un vuelo de Tucumán a Córdoba es posible observar que el costo en la opción más alta (Plus) es de $131.427, mientras en la franja Base es de $103.227, es decir, una diferencia de $28.230. En el caso de la categoría más accesible (Promo), el precio se mantiene en $81.580.