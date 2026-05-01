Cuánto cuesta un viaje a Aruba en julio con vuelos y hospedaje all inclusive

Los vuelos de ida y vuelta en LATAM tienen un costo que varía entre $1,3 y $1,7 millones. Hay opciones para partir de Aeroparque o Ezeiza y todos tienen entre una y dos escalas. Uno, por ejemplo, que parte del Aeroparque Jorge Newbery el 10 a las 8.40 con escala en Lima y llega a Aruba a las 17.45 tiene un costo de $1.669.886 por persona: un total de $3.339.771 para una pareja de adultos.