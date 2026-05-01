Cuánto cuesta un viaje a Aruba en julio con vuelos y hospedaje all inclusive

Resumen para apurados
- Un relevamiento revela que viajar a Aruba en julio desde Argentina cuesta entre $5,5 y $15 millones, incluyendo vuelos y hoteles de lujo según plataformas de turismo líderes.
- Almundo y Despegar ofrecen paquetes con escalas y seguros médicos, mientras Booking permite reservas separadas. Los precios varían según la categoría del hotel y servicios extra.
- El informe destaca a Aruba como un destino exclusivo. Estos valores sirven de referencia clave para el turismo internacional durante el próximo receso invernal en Argentina.
Dos de los sitios más reconocidos para contratar paquetes turísticos son Almundo.com y Despegar.com. Ambas plataformas ofrecen combos que incluyen los vuelos de ida y vuelta y también el alojamiento, las comidas y algunos detalles más que hacen a la experiencia turística. El costo más bajo del que parten las promociones, para viajar a Aruba entre el 10 y 25 de julio, supera los $6 millones y puede ascender hasta cifras mayores. Además de estas plataformas, Booking también ofrece traslados y estadía por separado.
Aruba all inclusive con Almundo
El paquete recomendado y también uno de los más elegidos en Almundo, incluye vuelo en LATAM con partida el 10 de julio a las 8.40 desde Aeroparque, en Buenos Aires. Hace escala en Lima y llega a Aruba a las 17.45: un total de 10 horas y 5 minutos de vuelo con equipaje en bodega y carry on incluidos. El regreso hace el mismo recorrido a la inversa.
La opción recomendada para hospedaje es en el Riu Palace Antillas en junior suite con balcón. Es un hotel resort de cinco estrellas en Palm Beach, con vista al mar, al lado de la playa y 24 horas all inclusive. Pero la habitación no incluye vista al mar. Una con vista parcial tiene un costo extra de $363.200 y, una con vista directa al mar, $726.179 más.
Incluye Assist Card con cobertura de hasta U$S 5000 en caso de enfermedad o accidente; hasta U$S 500 para odontología de urgencia; y hasta U$S 1000 para medicamentos ambulatorios. El costo total del paquete por persona es de $11.313.218.
Aruba all inclusive con Despegar
Otra de las plataformas que ofrece paquetes turísticos a Aruba es Despegar. Una de las opciones de vuelo parte de Ezeiza el 10 de julio a las 16.50. Hace escala y trasbordo en Bogotá y llega a Aruba a las 10.45. Incluye equipaje en bodega y carry on. Se puede contratar un servicio de traslado privado hasta el alojamiento por U$S 82 —$150.839 con cambio dólar tarjeta al 1 de mayo—.
La promoción más económica incluye 14 noches de alojamiento en TRYP by Wyndham Aruba, un hotel de cuatro estrellas con hospedaje solo para adultos, piscina y bares a 300 metros de la playa. Ofrece un servicio adicional de traslado hasta el mar en carro de golf. El costo del pack por viajero es de $5.530.871.
Aruba all inclusive con Booking
Aunque Booking no ofrece paquetes preparados con vuelos y hospedaje, ambos servicios pueden contratarse por separado mediante la plataforma. Una habitación estándar en el Holiday Inn Resort Aruba por 10 noches para dos adultos tiene un costo final de $11.863.162. El hotel ofrece una gastronomía excepcional, hospitalidad cálida y excursiones por la isla.
Los vuelos de ida y vuelta en LATAM tienen un costo que varía entre $1,3 y $1,7 millones. Hay opciones para partir de Aeroparque o Ezeiza y todos tienen entre una y dos escalas. Uno, por ejemplo, que parte del Aeroparque Jorge Newbery el 10 a las 8.40 con escala en Lima y llega a Aruba a las 17.45 tiene un costo de $1.669.886 por persona: un total de $3.339.771 para una pareja de adultos.
En total, estadía más traslados, sumarían un monto aproximado de $15.202.933.