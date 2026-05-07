Adiós al “carry on” gratis en vuelos económicos de cabotaje

El modelo de negocios de la industria aerocomercial se está modificando. Particularmente por la escasez de combustible cuyo primer impacto ha sido el encarecimiento del valor de los tickets. Pero Aerolíneas Argentinas avanzó un paso más y adoptó una política que, hasta el momento, era propia de las líneas low cost: el cobro adicional por llevar equipaje en las tarifas más económicas del servicio. De esta manera, la compañía de bandera nacional redefinió el concepto de “equipaje gratuito”. El único elemento que los pasajeros de las tarifas más económicas pueden subir a bordo sin cargo es el denominado “artículo personal”. Según la normativa de la empresa, este objeto debe cumplir con requisitos estrictos, a saber: