Adiós al “carry on” gratis en vuelos económicos de cabotaje

El modelo de negocios de la industria aerocomercial se está modificando. Particularmente por la escasez de combustible cuyo primer impacto ha sido el encarecimiento del valor de los tickets. Pero Aerolíneas Argentinas avanzó un paso más y adoptó una política que, hasta el momento, era propia de las líneas low cost: el cobro adicional por llevar equipaje en las tarifas más económicas del servicio. De esta manera, la compañía de bandera nacional redefinió el concepto de “equipaje gratuito”. El único elemento que los pasajeros de las tarifas más económicas pueden subir a bordo sin cargo es el denominado “artículo personal”. Según la normativa de la empresa, este objeto debe cumplir con requisitos estrictos, a saber:
•La cartera, la mochila o el morral deben tener una dimensión promedio de 40 cm de alto por 30 de ancho y un grosor de hasta 15 cms, según se describe en www.aerolineas.com.ar/franquicia-de-equipaje. El peso debe ser de hasta 3 kilos.
• El pasajero que adquirió una tarifa base deberá guardar obligatoriamente ese equipaje debajo del asiento delantero.
• La novedad de esta nueva modalidad adoptada por Aerolíneas Argentinas es que se excluye el carry on (valija de mano) en la tarifa Base. Hasta la semana pasada, este beneficio solo estaba restringido en la tarifa Promo. A partir de estas modificaciones en la política de la compañía aerocomercial argentina, el viajero deberá tener en cuenta los siguientes requisitos:
• El carry on estándar permitido es de hasta 8 kilos (10 para vuelos internacionales). Las dimensiones siguen siendo las mismass: 55 cms de alto por 35 cms de ancho y con un grosor de hasta 25 centímetros.
• En caso de no estar incluido en la tarifa, el pasajero deberá abonar un extra. El cargo por equipaje adicional para el caso de las regiones norte y centro del país tiene un costo de $ 42.350 para lo que se denomina primera pieza, tanto por la compra en sitio web o por contact center. Si se adquiere en el aeropuerto, el costo puede ascender a 54.450.
Valija de cabina
• El beneficio de la valija de cabina sin cargo extra se mantiene vigente a partir de la tarifa “Plus”, así como también en las categorías Flex y Premium.
• Equipaje en bodega: las maletas de hasta 15 kilos continúan siendo un servicio adicional para las categorías más bajas, con valores que parten desde los $ 42.350 por tramo.
Para los viajeros habituales, la recomendación de los especialistas en aeronavegación es simular una compra completa. En muchos casos, la diferencia de precio entre la tarifa Base (sin equipaje) y la tarifa Plus (que incluye carry on de 8 kg y valija en bodega de 15 kg) es menor al costo de pagar cada bulto por separado en el mostrador. Las nuevas disposiciones corren para los tickets emitidos a partir del 3 de este mes. Quienes tengan pasajes comprados con anterioridad conservarán los derechos de equipaje vigentes al momento de la adquisición.