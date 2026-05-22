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Pensiones No Contributivas de Anses: cuál será el monto a cobrar en junio con aguinaldo y aumento

Se continuará pagando el bono extraordinario de $70.000 que se abona hace más de dos años.

Pensiones No Contributivas de Anses: cuál será el monto a cobrar en junio con aguinaldo y aumento
Foto: Noticias Argentinas
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES pagará en junio a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas en Argentina un haber con aumento por inflación, medio aguinaldo y un bono, alcanzando los $493.483,90.
  • El incremento del 2,6% se basa en la inflación de abril medida por el INDEC. El calendario de pagos de junio se iniciará la segunda semana y tendrá interrupciones por feriados.
  • Esta actualización y los pagos adicionales buscan recomponer los ingresos de los sectores más vulnerables frente a la inflación acumulada durante el primer semestre del año.
Resumen generado con IA

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril indicó de cuánto será el aumento de las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de junio. Entre ellas, las Pensiones No Contributivas se verán directamente afectadas en favor de los titulares. Además, en el sexto mes del año se abonará el medio aguinaldo y el bono de $70.000.

Jubilados Anses: cuánto se cobra de aguinaldo en junio 2026 con el nuevo aumento

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Si el calendario de pago continúa con el orden que se asigna mes a mes a los beneficiarios, las Pensiones No Contributivas empezarán a pagarse en la segunda semana de junio. Esto fijaría la apertura del calendario para alguna fecha entre el 8 y el 12, con mayores probabilidades de inicio para el primer día.

Pero los depósitos se verán interrumpidos por el funcionamiento extraordinario de los bancos el lunes 15. El feriado trasladable del 17, Paso a la Inmortalidad del General Güemes, pasó al lunes anterior. Además, el sábado 20 será feriado también por el Paso a la Inmortalidad del General Belgrano, pero esta segunda efeméride no afectará al calendario de pago de Anses.

Cuánto cobrarán titulares de Pensiones No Contributivas en junio

La inflación registrada en abril fue del 2,6% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El valor impactará de lleno en las prestaciones de Anses. Además, se abonará el medio aguinaldo, la cuota correspondiente al primer semestre de 2026.

Según el diario La Nación, las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez quedarán en $282.322,60. El aguinaldo sería de $141.161,30. Sumado al bono de $70.000, los beneficiarios percibirían un total de $493.483,90.

Las jubilaciones mínimas también ascenderían a $403.317,99 con un aguinaldo de $201.659 y el bono, lo que daría un total de $674.976,99 para junio. Las pensiones más altas llegarán a un total de $4.970.922,27 ya que el haber llegará a $2.713.948,18.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor tendrá un aumento de haber que lo dejará en $322.654,39 y el aguinaldo será de $161.327,20. En total, sus beneficiarios recibirían $553.981,59.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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