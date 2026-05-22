Pensiones No Contributivas de Anses: cuál será el monto a cobrar en junio con aguinaldo y aumento

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril indicó de cuánto será el aumento de las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de junio. Entre ellas, las Pensiones No Contributivas se verán directamente afectadas en favor de los titulares. Además, en el sexto mes del año se abonará el medio aguinaldo y el bono de $70.000.