El FMI volvió a la carga con Ganancias: propone que al menos el 20% de los trabajadores paguen el impuesto y reducir el Monotributo

El impuesto a las Ganancias es clave en varios sentidos. Por un lado, implica un tributo eje para la recaudación fiscal nacional y, particularmente, para las provincias que esperan que este mes y junio aporten ingresos extraordinarios por los vencimientos que se producen. Para el contribuyente implica un proceso de reunir requisitos para adecuarse al régimen y no pagar demás. Y para los contadores es toda una cuestión. De todas maneras, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha decidido prorrogar el plazo para la presentación de las declaraciones juradas y para el pago, tanto para el régimen general como para el Régimen Simplificado de Ganancias, Bienes Personales e impuesto Cedular que corresponden al período 2025. Ahora fue extendido hasta el 27 de julio, lo que implica menos recursos en tiempo real para los Estados, en todos sus niveles, pero extendido en el tiempo. En principio el vencimiento estaba previsto para mediados del mes que viene.