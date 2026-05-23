El FMI advirtió que el índice de inflación está desactualizado y presionó por una nueva "Ley del Indec"

Las estadísticas públicas argentinas volvieron al centro del debate internacional. En su último "staff report", el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una dura advertencia sobre la calidad de los datos locales. El organismo afirmó que la metodología para medir la inflación está desactualizada, que la canasta de consumo actual no representa la realidad y que es "urgente" sancionar una nueva ley que otorgue autarquía real al Indec.