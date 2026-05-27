Quién es el arquitecto santiagueño acusado de racismo y que podría ser investigado por trata de personas en Brasil

Resumen para apurados
- El arquitecto argentino Eduardo Murias fue detenido en Brasil bajo prisión preventiva tras ser acusado de insultar racialmente a un niño de siete años en un tren turístico.
- Fue descubierto enviando mensajes donde ofrecía al niño como esclavo y portando dinero en efectivo. La madre de la víctima solicitó investigarlo por trata de personas.
- Este caso se suma a recientes detenciones de argentinos por racismo en Brasil, evidenciando un endurecimiento judicial ante estos delitos y posibles redes de trata infantil.
Un nuevo escándalo por racismo en Brasil puso bajo la lupa a un argentino: Eduardo Ignacio Murias, un arquitecto de 63 años y oriundo de Santiago del Estero, permanece bajo prisión preventiva tras ser acusado formalmente del delito de “insulto racial", en perjuicio de un niño de siete años.
Los hechos se desencadenaron el pasado domingo por la tarde a bordo del emblemático tren turístico María Fumaça. Murias fue descubierto en flagrancia mientras fotografiaba con su teléfono celular al menor, quien se encontraba sentado frente a él. De acuerdo con la investigación, el profesional santiagueño enviaba las imágenes a un tercero a través de WhatsApp, acompañadas de aberrantes mensajes de carácter xenófobo.
En las conversaciones filtradas, redactadas en español, el acusado no solo vertía comentarios despectivos sobre el color de piel del pequeño, sino que además manifestaba su intención de “llevarlo como esclavo”. Asimismo, los chats revelaron otra alarmante declaración en la que sugería “tomar una esclava” destinada al cuidado de las nietas de su interlocutora, cuya identidad aún no ha sido divulgada por las autoridades locales.
El comportamiento del arquitecto fue advertido por otro pasajero, quien alertó de inmediato a la madre de la víctima. Tras ser confrontado, el personal de seguridad del tren y los propios usuarios retuvieron al sospechoso en uno de los compartimentos del vagón hasta el arribo a la siguiente estación. Allí, la Policía Militar procedió a su detención y posterior traslado a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei, donde se dictaminó que continuará tras las rejas por un lapso mínimo de 90 días. En las últimas horas, se constató que Murias modificó la designación de sus abogados defensores por razones que aún se desconocen.
Una grave acusación de la madre del niño
De acuerdo con lo publicado por el diario La Nación, la madre del pequeño denunció ante medios locales que Murias podría integrar una red vinculada a la trata infantil. “Es racismo, pero creo que va mucho más allá de eso: creo que podría estar vinculado al tráfico de menores“, apuntó para luego asegurar que “revisamos su celular y encontramos otras pruebas. Su mochila contenía una gran cantidad de dinero: dólares, pesos, reales”.
El caso Agostina Páez, el antecedente más reciente
Este episodio de racismo no es el primero que involucra, en pocos meses, a ciudadanos argentinos en Brasil. El caso de Murias evoca de manera directa el escándalo de Agostina Páez, otra abogada santiagueña que pasó casi tres meses detenida por gestos discriminatorios en Ipanema y que hoy aguarda resolución judicial en su provincia tras pagar una fianza histórica. A esto se suma la reciente detención de José Luis Haile, un residente argentino de 67 años, arrestado en Copacabana tras agredir verbalmente a una cajera de supermercado.