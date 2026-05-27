Quién es el arquitecto santiagueño acusado de racismo y que podría ser investigado por trata de personas en Brasil

El comportamiento del arquitecto fue advertido por otro pasajero, quien alertó de inmediato a la madre de la víctima. Tras ser confrontado, el personal de seguridad del tren y los propios usuarios retuvieron al sospechoso en uno de los compartimentos del vagón hasta el arribo a la siguiente estación. Allí, la Policía Militar procedió a su detención y posterior traslado a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei, donde se dictaminó que continuará tras las rejas por un lapso mínimo de 90 días. En las últimas horas, se constató que Murias modificó la designación de sus abogados defensores por razones que aún se desconocen.