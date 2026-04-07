VIDEO. Eduardo Feinmann explotó contra la abogada acusada de racismo en Brasil: "Falta que la llamen para la casa de Gran Hermano"

Resumen para apurados
- Eduardo Feinmann criticó duramente a Agostina Páez, abogada acusada de racismo en Brasil, tras sus entrevistas en medios argentinos luego de regresar al país esta semana.
- Páez justificó sus gestos como una reacción a una pelea en un bar, mientras Feinmann cuestionó la condescendencia mediática ante un hecho que tildó de delictivo y vergonzoso.
- El caso reabre el debate sobre la espectacularización de escándalos legales en la TV argentina y el impacto de figuras acusadas de delitos en la opinión pública nacional.
Tras su llegada a la Argentina, la abogada Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil, rompió el silencio y lo hizo con una entrevista en el canal de streaming Olga y en el ciclo de Georgina Barbarossa que se transmite en Telefe. Allí habló sobre el tema y quien decidió opinar nuevamente fue el periodista Eduardo Feinmann.
“Falta que la llamen para el Bailando o de la casa de Gran Hermano, falta eso nada más”, expresó el periodista sobre Páez. En otra parte subrayó que “fue recibida en el aeropuerto por cámaras de televisión y ahora le hacen notas como si fuera una pobrecita”.
“Vi algunas cosas condescendientes y con una delincuente no se puede ser condescendiente”, expresó Feinmann visiblemente molesto por la repercusión que tuvo la abogada que estuvo detenida en Brasil.
En el final dejó muy en claro que “yo la hubiera entrevistado de otra manera, sin ser condescendiente y durísimo con alguien que nos ha hecho quedar horrible en el mundo entero”.
¿Qué dijo Agostina Páez en su paso por Olga?
Páez comenzó relatando una discusión en un bar donde se las acusaba de no pagar las consumiciones en su totalidad. "Teníamos los comprobantes, pero nos decían que eso no era", dijo, mientras continuó explicando que al intentar retirarse en un taxi, los trabajadores del lugar le dijeron al chofer: "No las lleves porque tienen que arreglar cosas con el bar".
Luego contó que cuando bajó del auto la tensión aumentó: "Escuchamos que nos gritan y vi a un chico agarrarse los genitales. Ahí es donde me doy vuelta y hago ese gesto", dijo en referencia a los gestos que hizo en el video que se hizo viral.
Ante la pregunta de Nati Jota de "¿por qué te salió hacer ese insulto?", Páez explicó: "No dimensioné lo que estaba haciendo, no fue por su color de piel. Vi a una persona agarrarse los genitales, me salió hacer eso".
Geuna le consultó: "¿Cuándo llegaste a dónde te quedabas, pudiste tomar conciencia de la situación?", a lo que Páez respondió directamente "no". "Cuando hablamos con mis amigas me decían: 'Mirá si nos seguían y nos hacían algo'... pero ninguna dimensionó la gravedad del gesto", concluyó sobre esa noche.
La primera vez que Páez vio el video que protagonizó fue en una comisaría donde ella fue junto con sus amigas para realizar una denuncia al bar donde había ocurrido la pelea. Ahí fue informada de que no podía retirarse del país, debía usar tobillera electrónica y, finalmente, procedieron a mostrarle el video. "No podía creer, no sabía qué hacer", dijo.
Finalmente explicó que no pidió disculpas al inicio del escándalo debido al consejo de su primer abogado. Al cambiar de profesional, recibió otro consejo y pudo realizar sus disculpas públicas.