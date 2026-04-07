VIDEO. Eduardo Feinmann explotó contra la abogada acusada de racismo en Brasil: "Falta que la llamen para la casa de Gran Hermano"

¿Qué dijo Agostina Páez en su paso por Olga?

Páez comenzó relatando una discusión en un bar donde se las acusaba de no pagar las consumiciones en su totalidad. "Teníamos los comprobantes, pero nos decían que eso no era", dijo, mientras continuó explicando que al intentar retirarse en un taxi, los trabajadores del lugar le dijeron al chofer: "No las lleves porque tienen que arreglar cosas con el bar".