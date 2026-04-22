Detienen en Brasil a otro argentino acusado de racismo

En ese contexto, Samara intervino para aclarar que la demora no era responsabilidad de la cajera, sino que la caja aún estaba en proceso de apertura cuando el hombre se sumó a la fila. Siempre según la denuncia, el acusado le hizo un gesto para que se callara. Ante la respuesta de la joven, que rechazó esa actitud, el hombre le dijo “negra puta” en dos oportunidades.