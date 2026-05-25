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Un argentino fue detenido en Brasil tras decir que quería “llevar un esclavo”

El comentario racista fue sobre un niño de siete años. Qué ocurrió en el tren turístico de Minas Gerais.

BRASIL. Los pasajeros le quitaron el teléfono y descubrieron los mensajes y fotos.
BRASIL. Los pasajeros le quitaron el teléfono y descubrieron los mensajes y fotos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un turista argentino fue detenido en Minas Gerais, Brasil, tras ser descubierto enviando mensajes racistas sobre un niño de 7 años durante un viaje en un tren turístico.
  • Pasajeros confrontaron al acusado por fotografiar al menor y hallaron chats de WhatsApp donde sugería esclavizarlo. El hecho evoca el caso previo de la argentina Agostina Páez.
  • Este arresto refleja la severidad de las leyes de racismo en Brasil y la creciente sensibilidad social ante estos delitos, que conllevan graves consecuencias penales.
Resumen generado con IA

Un turista argentino de 63 años fue detenido en el estado brasileño de Minas Gerais luego de ser acusado de realizar comentarios racistas contra un niño de 7 años durante un viaje en tren. El hombre permanece alojado en la Comisaría Tercera Regional de São João del-Rei mientras la Justicia define su situación procesal.

El episodio volvió a generar repercusión en Brasil y Argentina por las similitudes con el caso de Agostina Páez, la abogada salteña que estuvo presa durante tres meses tras ser acusada de injuria racial en enero pasado.

Qué ocurrió en el tren turístico de Minas Gerais

Según informó el diario brasileño O Globo, el acusado viajaba en el tradicional tren María Fumaça, que une las localidades de Tiradentes y São João del-Rei, cuando comenzó a fotografiar y filmar a un niño que viajaba junto a su familia.

El menor había subido al ferrocarril acompañado por su madre, su abuela, una tía, un primo y otros familiares para celebrar un cumpleaños.

La situación despertó sospechas entre otros pasajeros, que alertaron a la madre del niño sobre la actitud del turista argentino. Cuando fue confrontado, el hombre negó las acusaciones y se resistió inicialmente a entregar el teléfono celular.

Sin embargo, de acuerdo al relato de la familia, terminó desbloqueando el dispositivo y quedaron expuestos mensajes enviados por WhatsApp con contenido racista.

Los mensajes racistas que derivaron en la detención

Entre las frases encontradas en la conversación figuraban expresiones como:

“Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos aquí”.

“Puedo llevar una esclava para que cuide a tus nietas”.

“Es negrito, pero muy lindito, gorda”.

“Lo puedo llevar de esclavo”.

Las capturas comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y provocaron indignación en Brasil, donde la legislación contempla penas severas para delitos vinculados al racismo.

El argentino quedó detenido en Brasil

Tras la denuncia, la Policía brasileña intervino y el turista fue trasladado a la Comisaría Tercera Regional de São João del-Rei, donde continúa detenido mientras avanza la investigación judicial.

Hasta el momento no trascendió oficialmente si el acsado cuenta con defensa legal ni cuáles podrían ser los cargos definitivos en su contra.

El antecedente de Agostina Páez

El caso recordó inmediatamente al de Agostina Páez, la abogada argentina acusada de injuria racial luego de un conflicto ocurrido con mozos en un bar de Brasil.

Páez permaneció detenida durante tres meses y su situación generó una fuerte repercusión mediática tanto en Argentina como en el país vecino.

Con este nuevo episodio, ya son varios los casos recientes de ciudadanos argentinos investigados por actitudes racistas en territorio brasileño, un tema que en Brasil tiene alta sensibilidad social y consecuencias penales concretas.

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