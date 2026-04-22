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Habló el hombre que denunció al argentino acusado de racismo en Brasil: “Hizo llorar a la chica”

José Luis Haile, de 67 años, fue detenido por haber insultado a una joven en un supermercado de Río de Janeiro. El testigo, Juan Esteban García, dio detalles de cómo fue la situación.

En sus redes sociales, el hombre acusado de racismo se hacía llamar El Puma de Janeiro. En sus redes sociales, el hombre acusado de racismo se hacía llamar "El Puma de Janeiro". (Foto: Facebook: José Luis Haile)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • José Luis Haile fue detenido el lunes en Río de Janeiro por injuria racial contra una joven en un súper; un testigo argentino denunció el hecho tras presenciar los insultos.
  • La situación escaló cuando Haile increpó a las cajeras y llamó "negra" a una repartidora de 23 años. Juan Esteban García, el testigo, alertó a la policía ante el llanto de la víctima.
  • El acusado, apodado "El Puma de Janeiro", permanecerá bajo custodia hasta siete días mientras se resuelve su situación procesal ante el rigor de las leyes contra el racismo en Brasil.
Resumen generado con IA

Tras la detención de un hombre argentino acusado de injuria racial en Brasil, habló el testigo que presenció y denunció el hecho, que también es de Argentina. En diálogo con Telenoche, Juan Esteban García dio detalles de cómo se desencadenó la violenta situación.

“Cuando yo llegué a la caja, este hombre estaba haciendo callar a la chica e insultando a las cajeras. El ambiente era pesado”, recordó García, que es de Córdoba. “Ahí ella empezó a llorar y yo le dije a él que iba a llamar a la policía, y que se quede ahí”, indicó.

Según pudo saber TN, el episodio se produjo este lunes en un supermercado ubicado sobre la calle Siqueira Campos, a pocos metros de la playa de Copacabana. La víctima, Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, trabaja como repartidora para una aplicación de entregas.

“Cuando él habló e insultó, me di cuenta que era argentino. Yo le dije que era mejor que se quedara adentro porque afuera ya había gente esperándolo. Es grave acá eso (sobre el insulto racista)”, sumó.

“Yo me encontré con dos policías afuera y les conté lo que había pasado”, aseguró el denunciante. Con respecto al estado de José Luis Haile, el acusado, al momento del hecho, dijo que “estaba perfecto” y que era consciente de lo que hacía.

La denuncia indica que Samara, la víctima, se ubicó frente a una caja que estaba por abrir para ganar tiempo con sus pedidos. La cajera demoró unos diez minutos en comenzar a atender.

Durante esa espera, Haile comenzó a quejarse en voz alta por la demora. De esta manera, la joven intervino para aclarar que la tardanza no era responsabilidad de la cajera, sino que la caja estaba en proceso de apertura cuando él se sumó a la fila.

Allí fue cuando Haile le exigió a Samara que se callara con un gesto. Cuando ella le respondió que no tenía por qué obedecerle, el hombre le dijo “negra p...” en dos oportunidades.

En cuanto García fue consultado por si estaría dispuesto a declarar ante la fiscalía, respondió: “Claro que sí, yo lo escuché, ella lo escuchó, fue así”.

Luego de la denuncia, el hombre acusado fue detenido y trasladado a una unidad especial de una cárcel del barrio Benfica. Según pudo saber este medio, Haile tuvo ayer la primera audiencia en donde se le informó que deberá permanecer bajo custodia de 5 a 7 días más, mientras se resuelve su situación procesal.

Quién es “El Puma de Janeiro”, el argentino que fue detenido acusado de racismo en Brasil

De acuerdo a lo que posteaba en sus redes sociales, José Luis Haile, de 67 años, se hacía llamar “El Puma de Janeiro” y se dedicaba a ser vendedor ambulante de choclo y bebidas en la playa, una actividad que solía compartir con frecuencia.

Además, en su cuenta de Facebook detalló que antes vivía en la ciudad de La Plata y que es hincha del club Boca Juniors. También demostró ser una persona sociable, ya que subió varias fotos con amigos.

En varias publicaciones, Haile daba cuenta de su amor por Río de Janeiro, donde vive hace dos años. Así fue cómo en uno de esos posteos escribió: “En Río me reencuentro conmigo mismo, aunque el ‘Puma’ siempre está”.

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