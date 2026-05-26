Avance narco: con escuchar no alcanza

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, escuchó los reclamos de cuatro gobernadores preocupados por el avance del narcotráfico en el NOA. Los asistentes al encuentro contaron que anotó todo y se llevó esa lista a Buenos Aires. Sin embargo, no hubo definiciones concretas sobre plazos, inversión ni herramientas para revertir el problema. Por esa razón, muchos recordaron lo sucedido en un Consejo de Seguridad Interior realizado en Tucumán, en febrero de 2020. En aquella reunión, el entonces gobernador Juan Manzur le dijo a la entonces ministra Sabrina Frederic: “Tenés que poner a alguien que los escuche, los atienda, y después hacemos lo que nosotros queremos”. La frase volvió a circular entre algunos asistentes porque sintieron que, otra vez, hubo escucha, diagnóstico y pocas precisiones.