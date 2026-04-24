Gritos y escándalo en Madrid: Marco Trungelliti enfrentó a hinchas y denunció racismo

Mérida se quedó con la victoria por 6-4, 1-6 y 7-6 (8-6), en un partido parejo que tuvo un desarrollo cambiante. Sin embargo, el foco se desvió rápidamente del juego. Desde los primeros games, un sector del público comenzó a manifestarse de manera insistente a favor del local, con gritos y ruidos que interrumpían los turnos de saque de Trungelliti. Esa conducta, atribuida a presuntos apostadores, fue elevando la temperatura del encuentro.