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Gritos y escándalo en Madrid: Marco Trungelliti enfrentó a hinchas y denunció racismo

El partido de primera ronda del Masters 1000 se vio desbordado por la tensión en las tribunas, con gritos en pleno saque y escasa intervención oficial

Trungelliti denunció racismo y protagonizó un cruce con el público. Trungelliti denunció racismo y protagonizó un cruce con el público.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El argentino Marco Trungelliti denunció racismo y enfrentó a hinchas tras caer ante Daniel Mérida en el Masters 1000 de Madrid, en un clima de tensión por constantes hostigamientos.
  • Ante la inacción oficial frente a gritos de presuntos apostadores, el tenista increpó directamente al público. El duelo repetía el cruce de la clasificación jugado días previos.
  • El episodio evidencia la creciente problemática de las apuestas en el tenis y plantea desafíos para la ATP en materia de seguridad y protocolos contra la discriminación en tribunas.
Resumen generado con IA

El partido ya tenía un condimento especial desde antes de empezar, pero terminó dejando una escena incómoda que se aleja de lo que habitualmente representa el tenis. El cruce entre el argentino Marco Trungelliti y el español Daniel Mérida, por la primera ronda del Masters 1000 de Madrid, quedó marcado por la tensión en las tribunas y un desenlace cargado de polémica.

Mérida se quedó con la victoria por 6-4, 1-6 y 7-6 (8-6), en un partido parejo que tuvo un desarrollo cambiante. Sin embargo, el foco se desvió rápidamente del juego. Desde los primeros games, un sector del público comenzó a manifestarse de manera insistente a favor del local, con gritos y ruidos que interrumpían los turnos de saque de Trungelliti. Esa conducta, atribuida a presuntos apostadores, fue elevando la temperatura del encuentro.

El momento más tenso llegó en el tercer set. Con el marcador 4-5, el argentino detuvo el partido para expresar su malestar ante el juez de silla, Alexandre Robein. “Así no se puede jugar”, le reclamó, mientras desde la organización intentaban intervenir en la tribuna señalada. La situación no se resolvió de inmediato y la frustración fue en aumento.

Ante la falta de respuestas, Trungelliti solicitó la presencia del supervisor de la ATP, el suizo Andreas Egli. Sin obtener una solución concreta, el santiagueño terminó enfrentando directamente a los espectadores que lo hostigaban. Se acercó, los miró de frente y les respondió a los gritos, en una escena poco habitual para este deporte.

Después del partido, Mérida reconoció que el clima fue distinto al habitual. Valoró el apoyo del público, aunque admitió que el ambiente fue “especial” y que hubo momentos en los que la tensión se trasladó fuera de la cancha. Según explicó, no llegó a escuchar con claridad lo que se dijeron, pero sí percibió que la situación se desbordó por momentos.

Horas más tarde, Trungelliti utilizó sus redes sociales para dar su versión de lo ocurrido. En un mensaje breve, confirmó que lo vivido estuvo lejos de lo esperado en un torneo de esta categoría. Señaló que hubo faltas de respeto desde el inicio y denunció incluso situaciones de racismo, además de cuestionar la escasa intervención durante el desarrollo del encuentro.

Posteo en Instagram. Posteo en Instagram.

El partido tenía un antecedente inmediato. Días antes, ambos se habían enfrentado en la fase clasificatoria, donde el español había conseguido su lugar en el cuadro principal. Luego, Trungelliti ingresó como “lucky loser” y el sorteo volvió a cruzarlos en la primera ronda. Esa coincidencia sumó un capítulo más a una historia que, finalmente, quedó atravesada por un episodio que excedió lo deportivo.

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