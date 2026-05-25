¿Qué es una encíclica y por qué son tan importantes para los católicos?

Históricamente, los papas han escrito cartas a los fieles desde los primeros tiempos de la Iglesia, pero se atribuye a Benedicto XIV, papa desde 1740 hasta 1758, la codificación de la encíclica tal como se entiende hoy. A diferencia de otros documentos vaticanos, las encíclicas carecen del estatus legal de una bula papal, que es una declaración formal de un artículo de fe o una ley moral. Sin embargo, su valor pastoral es inmenso: se anima a los católicos a utilizar las encíclicas para orientar su estilo de vida y sus decisiones.