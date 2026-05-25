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¿Qué es una encíclica y por qué son tan importantes para los católicos?

El Papa León XIV presentó su visión doctrinal sobre el desarrollo tecnológico a través del documento titulado “Magnifica Humanitas”, una carta circular dirigida a los obispos y a los fieles para ofrecer guías sobre asuntos de alta relevancia moral, social o doctrinal.

CON SU FIRMA. El Papa León XIV presentó personalmente el documento titulado “Magnifica Humanitas”.
CON SU FIRMA. El Papa León XIV presentó personalmente el documento titulado “Magnifica Humanitas”. FOTO TOMADA DE LANACION.COM.AR
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Papa León XIV presentó en el Vaticano su primera encíclica, “Magnifica Humanitas”, para ofrecer una guía moral y doctrinal sobre el impacto de la inteligencia artificial.
  • Rompiendo el protocolo tradicional, el Sumo Pontífice expuso el documento en persona acompañado por Christopher Olah, creador de la firma de inteligencia artificial Anthropic.
  • Este hito busca humanizar los avances científicos y abre un debate ético sobre la custodia de la identidad humana ante los riesgos del acelerado desarrollo tecnológico.
Resumen generado con IA

La irrupción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana ha alcanzado las esferas más altas de la espiritualidad. Tras su primer año de pontificado, el Papa León XIV presentó su visión doctrinal sobre el desarrollo tecnológico a través del documento titulado “Magnifica Humanitas” (Magnífica Humanidad). Lejos de ser un comunicado, este texto adopta la forma de una encíclica, una de las herramientas de enseñanza más antiguas, influyentes y solemnes de la Iglesia católica.

¿Qué es una encíclica y por qué es tan importante para los católicos?

Una encíclica es, fundamentalmente, una carta circular que el sumo pontífice dirige a los obispos, a los fieles y, en ocasiones, a todo el mundo, con el objetivo de ofrecer guías claras sobre asuntos de alta relevancia moral, social o doctrinal. Aunque tienen una tradición papal de casi 400 años de antigüedad, sus raíces se remontan a los albores del cristianismo.

De la Revolución Industrial a la IA: León XIV sacudió al poder con su primera encíclica "Magnifica Humanitas"

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Históricamente, los papas han escrito cartas a los fieles desde los primeros tiempos de la Iglesia, pero se atribuye a Benedicto XIV, papa desde 1740 hasta 1758, la codificación de la encíclica tal como se entiende hoy. A diferencia de otros documentos vaticanos, las encíclicas carecen del estatus legal de una bula papal, que es una declaración formal de un artículo de fe o una ley moral. Sin embargo, su valor pastoral es inmenso: se anima a los católicos a utilizar las encíclicas para orientar su estilo de vida y sus decisiones.

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El lanzamiento de “Magnifica Humanitas” rompió moldes protocolares. Los papas no suelen asistir a la presentación de sus encíclicas, pero el papa León XIV decidió defender su postura en persona desde el Vaticano. En un gesto de apertura hacia la vanguardia científica, estuvo acompañado por Christopher Olah, fundador de Anthropic (firma desarrolladora de IA), además de teólogos y prelados, reforzando la urgencia de humanizar la tecnología.

Cinco hitos históricos: el impacto en la sociedad

Para comprender el verdadero impacto de este tipo de documentos, es necesario revisar cómo han moldeado la historia económica, política y social de la humanidad a través de cinco ejemplos emblemáticos:

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1- La dignidad del trabajador: “Rerum Novarum”

Publicada el 15 de mayo de 1891, esta encíclica del Papa León XIII se convirtió en un pilar de la doctrina social católica romana. Tras la convulsión de la Revolución Industrial, la encíclica “Rerum Novarum” (“De las cosas nuevas”) abordó las necesidades de la clase trabajadora y contribuyó a impulsar un movimiento por la justicia social. La encíclica defendió los derechos de los trabajadores, incluyendo el derecho a formar sindicatos y a percibir un salario digno, al tiempo que rechazaba tanto el socialismo de la época como el capitalismo de libre mercado.

La conexión con el presente no es menor ya que el papa León XIV firmó hoy formalmente la “Magnifica Humanitas”, vinculando su encíclica directamente con el legado de León XIII, exactamente 135 años después.

2- El clamor por la paz universal: “Pacem in Terris”

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En 1963, en plena Guerra Fría y con la amenaza nuclear latente, Juan XXIII publicó un documento revolucionario que, a diferencia de sus predecesores, no se limitó al entorno eclesiástico. La encíclica, cuyo título significa “Paz en la Tierra”, abogaba por la prohibición de las armas nucleares y sugería la creación de una autoridad pública mundial que promoviera el “bien común universal”, considerando a las Naciones Unidas como un primer paso en esa dirección. El documento exhortaba a las personas a participar en la vida pública “y a trabajar juntas por el bien de toda la humanidad”.

3- La moral familiar bajo la lupa: “Humanae Vitae”

No todas las encíclicas han estado exentas de polarización. En 1968, Pablo VI firmó un texto que confirmó la prohibición de la Iglesia sobre el control artificial de la natalidad. El punto central de la encíclica, cuyo título significa “Sobre la vida humana”, era que todo acto de relaciones sexuales debía estar libre de cualquier esfuerzo deliberado por evitar la concepción. Esta postura abrió grietas del debate que persisten hasta hoy en las sociedades modernas.

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4- Una crítica al sistema financiero: “Caritas in Veritate”

En el año 2009, en medio de una profunda crisis financiera global, Benedicto XVI alzó la voz con “La caridad en la verdad”. Esta carta abogaba por una revisión radical de la economía global, criticando las brechas de desigualdad e instando a una mayor ética en el ecosistema corporativo.

5- La ecología como deber espiritual: “Laudato Si’”

En 2015, el Papa Francisco marcó un hito con “Laudato Si’” (o “Alabado seas”), la primera encíclica centrada exclusivamente en el medio ambiente. En ella, Francisco hizo hincapié en la relación entre el calentamiento global, la pobreza y la agitación social, elevando la crisis climática a la categoría de imperativo ético.

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