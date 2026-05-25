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Uno por uno, los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio

Anses detalló qué prestaciones quedan excluidas del pago adicional de mitad de año previsto para junio de 2026.

ANSES. Conocé cuándo cobrás.
ANSES. Conocé cuándo cobrás. (Imagen web)
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • ANSES detalló en junio de 2026 qué beneficiarios no cobrarán el aguinaldo en Argentina, excluyendo a la AUH, SUAF y planes sociales por no ser prestaciones contributivas.
  • El aguinaldo se pagará solo a jubilados y pensionados junto con un aumento del 2,58% y un bono de $70.000, mientras que AUH, Tarjeta Alimentar y desempleo quedan excluidos.
  • La medida delimita los ingresos de millones de beneficiarios para el cierre del semestre, fijando la jubilación mínima con extras en un piso de $674.976,99 para este período.
Resumen generado con IA

La llegada de junio vuelve a poner el foco sobre el pago del aguinaldo para millones de beneficiarios de Anses. Mientras jubilados y pensionados esperan el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC), otros grupos ya saben que no recibirán ese ingreso extra.

El adicional se abonará junto con el aumento del 2,58% confirmado para junio de 2026 y el bono extraordinario de hasta $70.000. Sin embargo, el esquema no alcanza a todas las prestaciones que administra el organismo previsional.

Anses aclaró que el aguinaldo solamente corresponde a prestaciones previsionales contributivas y determinados regímenes especiales. Por eso, varias asignaciones y programas sociales quedarán excluidos del pago extra de mitad de año.

Uno por uno: los grupos de Anses que no cobran aguinaldo en junio

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE)

Titulares de Asignaciones Familiares (SUAF)

Beneficiarios de la Tarjeta Alimentar

Personas que cobran el Complemento Leche

Titulares de programas sociales administrados por Capital Humano

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

Titulares del ex Potenciar Trabajo y programas similares

Desde Anses remarcaron que esas prestaciones no integran el régimen jubilatorio nacional y, por lo tanto, no generan derecho al cobro del SAC.

Qué grupos sí cobran aguinaldo en junio

El pago extra estará habilitado para:

Jubilados del SIPA

Pensionados nacionales

Titulares de PUAM

Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez

Madres de siete hijos con PNC

En esos casos, el aguinaldo se calculará tomando el 50% del mejor haber percibido entre enero y junio de 2026.

Con el aumento confirmado para junio, la jubilación mínima ascenderá a $403.317,99 y, junto con el bono de $70.000 y el aguinaldo, el ingreso bruto total llegará a $674.976,99.

Por su parte, quienes cobran haberes superiores a la mínima pero inferiores al tope definido por el Gobierno recibirán un bono proporcional hasta alcanzar los $473.317,99 establecidos para junio.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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