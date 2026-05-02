El papa León XIV nombró obispo en Virginia a un ex migrante ilegal

Resumen para apurados
- El papa León XIV nombró este viernes al salvadoreño Evelio Menjivar Ayala, exmigrante indocumentado, como obispo de Virginia Occidental, tras cuestionar las políticas de Donald Trump.
- Menjivar Ayala huyó del conflicto en El Salvador en 1990. Tras ser detenido en México y pagar un soborno, cruzó la frontera por Tijuana y fue ordenado sacerdote en el año 2004.
- La designación refuerza la postura humanitaria del Vaticano frente a la Casa Blanca. Se prevé un aumento de las tensiones políticas entre el papa estadounidense y el gobierno de Trump.
El papa León XIV nombró este viernes obispo en Virginia Occidental a un ex migrante indocumentado en Estados Unidos, después de haber criticado la guerra en Irán y la política de inmigración del presidente Donald Trump.
El Vaticano anunció en un comunicado el nombramiento de Evelio Menjivar Ayala, de 55 años, actualmente obispo auxiliar en Washington, como obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental.
Nacido en El Salvador, Menjivar Ayala emigró a Estados Unidos en 1990, según la página web de la diócesis de Washington. Relató haber nacido en la pobreza y haber huido del conflicto armado en su país emigrando a Estados Unidos.
Soborno
Detenido inicialmente en México cuando intentaba entrar en Estados Unidos, contó en una entrevista el año pasado que pagó un soborno para ser liberado y que cruzó la frontera por Tijuana. Fue ordenado sacerdote en 2004.
El papa León XIV, nacido en Estados Unidos, recibió el mes pasado críticas de Trump —quien lo calificó de “débil”— después de considerar “inaceptable” la amenaza de destruir a Irán. También calificó la política del presidente estadounidense hacia los migrantes de “sumamente irrespetuosa” y pidió “tratar a las personas con humanidad”. (AFP)