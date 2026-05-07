León XIV recibió a Marco Rubio en el Vaticano y llamó a trabajar "incansablemente" por la paz

La jornada concluyó con un intercambio de obsequios entre ambas delegaciones. Rubio entregó al Papa un pequeño balón de rugby de cristal con el sello del Departamento de Estado, mientras que León XIV correspondió con un libro sobre el Palacio Apostólico, un volumen fotográfico de la Capilla Sixtina y un bolígrafo de madera de olivo, símbolo que definió como “una planta de paz”.