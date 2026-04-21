El papa León XIV, en Angola, condenó la explotación de los ricos sobre los más vulnerables

LUANDA, Angola.- El papa León XIV condenó la explotación y la corrupción por parte de los ricos y poderosos durante una visita al noreste de Angola, una zona rica en diamantes, insistiendo en un tema recurrente en su gira por África. En el tercer día de visita a este país del sur del continente, el pontífice llegó a Saurimo, a más de 800 kilómetro al este de la capital, Luanda.