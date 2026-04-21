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El papa León XIV, en Angola, condenó la explotación de los ricos sobre los más vulnerables
El papa León XVI. El papa León XVI.
21 Abril 2026

LUANDA, Angola.- El papa León XIV condenó la explotación y la corrupción por parte de los ricos y poderosos durante una visita al noreste de Angola, una zona rica en diamantes, insistiendo en un tema recurrente en su gira por África. En el tercer día de visita a este país del sur del continente, el pontífice llegó a Saurimo, a más de 800 kilómetro al este de la capital, Luanda.

Rodeado de numerosos agentes de seguridad, León XIV saludó a los fieles desde el papamóvil por las calles de la ciudad, de unos 220.000 habitantes, donde la Iglesia católica intenta hacer frente a una pobreza endémica y paliar carencias de las infraestructuras públicas.

Alrededor del 44% de la población, es decir, unos 15 millones de angoleños, se identifica como católica, según un censo de 2024.

Saurimo es la capital de la provincia de Lunda Sur, una región aislada e históricamente marginada que se encuentra cerca de la mina de diamantes más grande de Angola, Catoca, de donde se extrae alrededor del 75% de los diamantes del país.

Este país, una antigua colonia portuguesa, es uno de los grandes productores de petróleo y diamantes de África. Sin embargo, alrededor de un tercio de su población vive por debajo del umbral internacional de pobreza establecido por el Banco Mundial, fijado en 2,15 dólares al día.

Angola, un país que estuvo en guerra civil desde su independencia en 1975 hasta 2002, salió muy mermado de este conflicto.

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“Hoy vemos (...) que muchos deseos de la gente son frustrados por los violentos, explotados por los prepotentes y engañados por la riqueza”, declaró el pontífice en portugués durante una gran misa al aire libre.

“Cuando la injusticia corrompe los corazones, el pan de todos se convierte en posesión de unos pocos”, agregó.

Participación

Las autoridades estimaron que unas 40.000 personas asistieron a la misa y otras 20.000 participaron desde las zonas circundantes.

El papa también criticó la tiranía y la explotación en las dos primeras etapas de su maratoniano viaje por África, en Argelia y Camerún, mostrando un tono más duro respecto a su estilo anteriormente más reservado.

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Poco después de aterrizar en Saurimo, ayer por la mañana, el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo visitó un centro que acoge a unas sesenta personas mayores desfavorecidas, abandonadas por sus familias o víctimas de violencia.

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