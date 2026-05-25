La otra cara del pluriempleo en Tucumán: la batalla diaria entre dos trabajos, el estudio y un hijo a cargo

Un clic que cambió todo

Hace algunos años su vida tenía otro ritmo. Pero hubo un quiebre. Desde que se separó, Joaquín quedó a cargo de su hijo, hoy de 12 años, y desde entonces sus días se reorganizaron por completo. La meta ya no pasa solamente por estirar el sueldo, sino también por sostener la crianza cotidiana. “Busco lo mejor, siempre. Con lo que gano llego justo a fin de mes, pago impuestos y hago las compras del día. No me doy muchos gustos, aunque me encantaría. Hoy, si te ponés a pensar, una docena de empanadas son dos días de comida”, dice. No lo expresa como una queja, sino como una constatación.