Chocolate patrio, izamiento y Tedeum: los actos por el 25 de Mayo en Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezará los actos oficiales organizados por el Gobierno de Tucumán para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, una de las fechas más significativas de la historia argentina.
Las actividades oficiales se desarrollarán desde las 8, con el tradicional chocolate patrio que se ofrecerá en la explanada de la Casa de Gobierno.
Posteriormente, a las 9, se realizará el izamiento de la bandera nacional en el mástil de plaza Independencia, ceremonia de la que participarán autoridades provinciales y municipales, representantes de instituciones y vecinos. Está previsto que las estrofas del Himno Nacional Argentino sean entonadas por el Coro Estable de la Provincia.
Una vez finalizado el izamiento, el mandatario y otras autoridades provinciales se trasladarán a pie hasta la Iglesia Catedral para participar del Solemne Tedeum, celebración religiosa central en homenaje a la Revolución de Mayo de 1810.
Se indicó que se cursaron invitaciones a las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a las autoridades municipales.
El mensaje de 2025
El año pasado, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, realizó un fuerte llamado de atención sobre la situación social y política del país, con críticas a la dirigencia, advertencias sobre la exclusión y reclamos por mayor diálogo y consenso.
Durante la homilía, el mensaje puso el foco en los jóvenes que emigran por falta de oportunidades, las personas en situación de calle y el crecimiento de las adicciones. “¿Qué no supimos darles?”, planteó Sánchez al referirse a quienes dejaron el país o quedaron marginados dentro de la sociedad argentina.
También cuestionó la indiferencia frente a la pobreza y pidió no acostumbrarse al sufrimiento social. En ese sentido, recordó el caso de un joven que durmió dentro de un contenedor de basura buscando comida y abrigo, y remarcó que “toda vida vale” y merece oportunidades.
En otro tramo del mensaje, hubo una convocatoria directa a la dirigencia política a dejar de lado las confrontaciones. El religioso reclamó “consensos superadores” y pidió crear puentes.