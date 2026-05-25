Actos por el 25 de Mayo: mientras Villarruel fue excluida del Tedeum, la Iglesia advirtió al Gobierno

Finalmente, el Arzobispo de Buenos Aires pronunció palabras de fuerte repercusión política: “Creo que justamente son palabras muy actuales en el contexto que vivimos. Qué difícil es hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia. Qué difícil es poder respetar y hablar de diversidad en tiempos de rechazo de todo el que piensa distinto. Qué difícil es hablar de diversidad cuando nos sentimos un poco dueños de la verdad y descalificamos cualquier opinión o pensamiento contrario”. Aunque no hubo alusiones directas a la situación de Villarruel, la prensa interpretó las declaraciones como un mensaje elíptico ante las recientes descalificaciones gubernamentales a opositores y periodistas, sumando una nueva capa de complejidad al 25 de Mayo.