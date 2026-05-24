Opinión› EL ESCENARIO Carta del apóstol Santiago La interna libertaria, los escándalos y el ruido digital vuelven a poner en primer plano el poder destructivo de las palabras. Las turbulencias de la política tapan datos auspiciosos de la economía y enturbian el debate público. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Daniel Dessein Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Martín MenemSantiago Caputo Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Recuerdos fotográficos: los 101 años de la tienda La Chicago San Martín y una derrota que desarma la teoría del plantel largo El comunicado de Ricky Martin tras el ataque con gas lacrimógeno en pleno show “Estamos listos para pelear el ascenso”: la frase de Alan Cisnero en la previa de un duelo clave para San Martín Lo más popular Niños que no se pierden, mochilas que aparecen y perros bajo control: los usos insólitos de los tags en Argentina La temperatura del mate puede ser un riesgo silencioso La psicología detrás del humor en la vejez: por qué los adultos mayores usan la risa como herramienta para sobrellevar el dolor El secreto de la longevidad, según Harvard: combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza para vivir más años La argentina que creó cultivos resistentes al cambio climático recibió uno de los premios más importantes del mundo Ranking notas premium "Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro Renuncia en la Capital, los festejos del 25 y críticas de un radical Denuncia contra funcionarios municipales: "Cree el ladrón que todos son de su condición", dijo Chahla Carta del apóstol Santiago Como bailando en la cubierta del Titanic