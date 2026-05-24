Opinión› EL ESCENARIO

Carta del apóstol Santiago

La interna libertaria, los escándalos y el ruido digital vuelven a poner en primer plano el poder destructivo de las palabras. Las turbulencias de la política tapan datos auspiciosos de la economía y enturbian el debate público.

Carta del apóstol Santiago
Daniel Dessein
Por Daniel Dessein Hace 4 Hs

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