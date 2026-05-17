León XIV advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial y pidió “custodiar voces y rostros humanos”

Resumen para apurados
- León XIV alertó hoy en el Vaticano sobre los riesgos de la IA y pidió proteger la identidad humana ante la manipulación digital en la 60 Jornada Mundial de las Comunicaciones.
- El pontífice denunció que los algoritmos y deepfakes erosionan el pensamiento crítico y las relaciones reales, transformando el desafío tecnológico en una crisis antropológica.
- El mensaje impulsa la alfabetización digital y la transparencia en contenidos IA para salvaguardar la autoría humana y evitar la deshumanización en la era tecnológica global.
En un fuerte mensaje sobre el impacto de la tecnología en la sociedad contemporánea, León XIV alertó sobre los peligros de la inteligencia artificial, la manipulación digital y la pérdida del pensamiento crítico. Lo hizo en el marco de la 60 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, bajo el título “Custodiar voces y rostros humanos”.
El pontífice sostuvo que el desafío actual “no es tecnológico sino antropológico” y remarcó que el uso irresponsable de la inteligencia artificial puede afectar profundamente las relaciones humanas, la verdad informativa y la dignidad de las personas.
“El rostro y la voz son sagrados”
En el documento difundido desde el Vaticano, León XIV afirmó que el rostro y la voz representan la identidad irrepetible de cada ser humano y son esenciales para el encuentro entre las personas.
“El rostro y la voz son sagrados. Nos han sido dados por Dios”, expresó el Papa, quien advirtió que los sistemas de inteligencia artificial ya no solo interfieren en la información, sino también “en el nivel más profundo de la comunicación: la relación entre las personas”.
Según el Santo Padre, la simulación de voces, imágenes y emociones humanas mediante IA amenaza con reemplazar experiencias auténticas por vínculos artificiales y automatizados.
Críticas a las redes sociales y a los algoritmos
El mensaje papal también cuestionó el funcionamiento de las plataformas digitales y sus algoritmos, diseñados —según señaló— para maximizar la atención y la interacción emocional.
León XIV denunció que estos sistemas “premian emociones rápidas” y castigan el pensamiento reflexivo, favoreciendo la polarización y encerrando a las personas en “burbujas de fácil consenso y fácil indignación”.
Además, criticó la confianza “ingenuamente acrítica” en la inteligencia artificial como una especie de “oráculo omnisciente”, capaz de erosionar la capacidad humana de pensar de manera analítica y creativa.
El riesgo de los deepfakes y las relaciones artificiales
Uno de los puntos más fuertes del documento fue la advertencia sobre los deepfakes, los chatbots afectivos y la manipulación emocional.
El Papa alertó que cada vez resulta más difícil distinguir si una persona interactúa con seres humanos reales o con bots e influencers virtuales. También sostuvo que algunos sistemas conversacionales son capaces de simular empatía y afecto de manera engañosa, especialmente con personas vulnerables.
“La inteligencia artificial también puede engañarnos con la fabricación de realidades paralelas”, afirmó.
Defensa del periodismo y la autoría humana
En otro tramo del mensaje, León XIV defendió el trabajo periodístico y reclamó que los contenidos generados por IA sean claramente identificados.
“La confianza del público se gana con precisión y transparencia”, señaló, al tiempo que pidió proteger la autoría de periodistas, artistas y creadores frente a la automatización masiva de contenidos.
También advirtió que gran parte de la industria creativa corre el riesgo de ser reemplazada por productos “Powered by AI”, transformando a las personas en consumidores pasivos de obras “sin autoría y sin amor”.
Educación digital y pensamiento crítico
El mensaje concluye con un llamado a fortalecer la alfabetización digital y mediática en todos los niveles educativos. El pontífice pidió enseñar cómo funcionan los algoritmos, cómo detectar sesgos y cómo proteger la privacidad frente a estafas digitales, ciberacoso y manipulaciones audiovisuales.
“Necesitamos que el rostro y la voz vuelvan a expresar a la persona”, afirmó el Papa.
La 60 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales fue firmada en el Vaticano el 24 de enero de 2026, en la memoria de san Francisco de Sales, patrono de los periodistas y escritores.