Tres temas clave están en el centro de la disputa entre Trump y el papa León XIV

Religión frente a política

En un giro personalista, Trump sugirió que el ascenso de Prevost al papado fue una consecuencia indirecta de su propio éxito político: “Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano”, afirmó el mandatario. Además, lo acusó de extralimitarse en sus funciones al criticar a un presidente elegido por una “victoria aplastante”. León XIV, en cambio, opta por la firmeza pastoral. Al inicio de su gira por África, el pontífice declinó entrar en un debate personal: aseguró que “no es un político”, pero advirtió que no tiene “ningún miedo del gobierno de Trump” y que continuará defendiendo el multilateralismo y la paz por encima de cualquier consideración partidaria. Con una población católica que representa el 20% del electorado y que fue clave en la victoria republicana de 2024, el enfrentamiento plantea un escenario incierto para la cohesión del voto religioso en el futuro inmediato de Estados Unidos.