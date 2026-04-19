El papa León XIV: "Que callen las armas y se siga el camino del diálogo"

Frente a miles de fieles, el Pontífice expresó su preocupación por los conflictos que afectan a distintas regiones y puso especial énfasis en la situación en Medio Oriente, donde reclamó que se ponga fin de manera definitiva a las hostilidades. En ese sentido, alentó a quienes trabajan en una salida diplomática a continuar con los esfuerzos de diálogo para alcanzar una paz duradera.