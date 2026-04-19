El papa León XIV: "Que callen las armas y se siga el camino del diálogo"

Resumen para apurados
- El papa León XIV pidió el cese de hostilidades en Medio Oriente y Ucrania ante 100.000 fieles en Angola, instando a priorizar el diálogo diplomático sobre las armas este domingo.
- El Pontífice calificó de frágil la tregua en Líbano y lamentó la muerte de un joven en Ucrania tras ataques rusos, subrayando la urgencia de proteger a la población civil afectada.
- La exhortación busca fortalecer los procesos de paz actuales para estabilizar las regiones en crisis. El Vaticano reafirma su rol mediador ante la escalada de violencia global.
El papa León XIV reiteró su llamado al cese de la guerra en Medio Oriente y pidió avanzar en el camino del diálogo, durante su mensaje del Regina Caeli pronunciado tras una misa ante 100.000 personas, en Angola (África).
Frente a miles de fieles, el Pontífice expresó su preocupación por los conflictos que afectan a distintas regiones y puso especial énfasis en la situación en Medio Oriente, donde reclamó que se ponga fin de manera definitiva a las hostilidades. En ese sentido, alentó a quienes trabajan en una salida diplomática a continuar con los esfuerzos de diálogo para alcanzar una paz duradera.
“Que callen las armas y se siga el camino del diálogo”, sostuvo, al tiempo que insistió en la necesidad de priorizar soluciones pacíficas frente a la escalada de violencia.
El Papa también hizo referencia a la situación en Líbano, donde consideró que la tregua vigente representa un alivio, aunque advirtió sobre su fragilidad. Por ello, instó a consolidar ese proceso mediante negociaciones que permitan estabilizar la región.
"En cambio, es motivo de esperanza la tregua anunciada en Líbano, que representa un brote de alivio para el pueblo libanés y para el Levante. Aliento a quienes están trabajando por una solución diplomática a continuar los diálogos de paz, para hacer permanente el cese de las hostilidades en todo el Oriente Medio", dijo, consignó el sitio Vaticannews.
En su mensaje, el Pontífice subrayó además la importancia de acompañar el sufrimiento de las poblaciones afectadas por los conflictos, al señalar que el clamor de quienes padecen la guerra no debe ser ignorado, sino asumido como un llamado a reforzar la fe, la esperanza y el compromiso por la paz.
Finalmente, renovó su exhortación a promover el amor, la justicia y la paz como pilares para superar las crisis actuales, y reiteró su cercanía con las víctimas de los conflictos armados.
En Ucrania
El pensamiento del Pontífice se dirigió también a Ucrania, donde un joven de 16 años ha perdido la vida y cuatro adultos -tres mujeres y un hombre- han resultado heridos tras un ataque con drones rusos contra la ciudad de Chernihiv, ocurrido en las primeras horas de este domingo.
"Lamento profundamente el reciente intensificarse de los ataques contra Ucrania, que siguen afectando también a los civiles. Expreso mi cercanía a quienes sufren y aseguro mi oración por todo el pueblo ucraniano. Renuevo el llamamiento para que callen las armas y se siga el camino del diálogo", expresó.