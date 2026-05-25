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En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

Google ya no quiere ser una aplicación más en tu pantalla, quiere ser la autopista invisible sobre la que corre toda tu vida digital.

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas
Pablo Hamada
Por Pablo Hamada Hace 4 Hs

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