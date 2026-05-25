SociedadTecnología En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas Google ya no quiere ser una aplicación más en tu pantalla, quiere ser la autopista invisible sobre la que corre toda tu vida digital. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Pablo Hamada Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Google Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Cómo piensa Demis Hassabis, el Premio Nobel de Google que ya vislumbra una nueva era de la inteligencia artificial Google presentó sus nuevos anteojos con inteligencia artificial Google desplegó su nueva apuesta por la era agéntica de la inteligencia artificial Google vuelve más realista la generación de videos con inteligencia artificial a través de su nuevo modelo Omni Hacia la “desextinción”: desarrollaron un cascarón de huevo que podría recuperar especies perdidas Lo más popular La argentinidad está de moda Agotados por las malas noticias De modas diabólicas y retos periodísticos "Se acabó la idea de que si se publicaban noticias sobre suicidios se producía un efecto contagio" Adorni, los medios y el arte de embaucar Ranking notas premium De los cassettes por correo postal a la vigencia absoluta: Emiliano Elso repasa la historia de Embajada Boliviana antes de su show en el norte Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas Carta del apóstol Santiago Como bailando en la cubierta del Titanic