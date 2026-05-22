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Tensión en un show de Ricky Martin en Europa: tiraron gas lacrimógeno y suspendieron el recital

El cantante puertorriqueño se presentaba en Montenegro para inaugurar el tramo europeo de su gira cuando un incidente obligó a interrumpir el espectáculo.

UN ÉXITO. Ricky Martin agotó entradas en el Campo Argentino de Polo. (FOTO TOMADA DE TN/@eliashernan)
UN ÉXITO. Ricky Martin agotó entradas en el Campo Argentino de Polo. (FOTO TOMADA DE TN/@eliashernan) ARCHIVO
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Ricky Martin sufrió la suspensión temporal de su concierto gratuito en Montenegro tras sufrir un ataque con gas lacrimógeno en el inicio de su gira europea.
  • El incidente ocurrió cuando un sujeto arrojó gas al escenario. Tras la intervención de seguridad y evaluar los riesgos, el artista decidió retomar el show para el público.
  • Sin heridos reportados, el equipo confirmó que están a salvo. El artista continuará con su gira europea prevista para este mes en Croacia, Italia, Serbia y Moldavia.
Resumen generado con IA

Ricky Martin vivió una noche caótica durante un recital gratuito en Montenegro, donde dio inicio al tramo europeo de su gira. En medio del espectáculo, una persona arrojó gas lacrimógeno hacia el escenario y el show tuvo que ser interrumpido durante algunos minutos.

El episodio ocurrió mientras el artista interpretaba su repertorio frente al público. Tanto el cantante como los integrantes de su banda se vieron afectados por la situación, que generó momentos de tensión y desconcierto entre los asistentes.

La información fue confirmada por Róndine Alcalá, quien difundió un comunicado oficial sobre lo sucedido. “Un individuo descargó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los miembros de la audiencia se alejaban del área y recibían asistencia”, explicó el entorno del artista.

Según detallaron, el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaron rápidamente para contener la situación y garantizar la seguridad del público presente.

“El personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para contener la situación y garantizar la seguridad de los asistentes”, señaló el comunicado, que además indicó que inicialmente se recomendó no continuar con el recital.

Sin embargo, tras evaluar el escenario, Ricky Martin y su equipo decidieron retomar el espectáculo para cumplir con el público y finalizar la presentación.

A pesar del momento de tensión, el incidente no dejó consecuencias mayores. Desde el entorno del cantante remarcaron que tanto él como sus músicos se encontraban fuera de peligro.

“Ricky Martin y su equipo están a salvo y agradecidos por el apoyo y la preocupación recibidos tras los eventos de esta noche en Montenegro”, expresaron.

El recital formó parte del inicio de la gira europea del artista puertorriqueño. Durante junio, el cantante continuará con presentaciones en Croacia, Italia, Serbia y Moldavia.

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