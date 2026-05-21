A cuatro meses de recibir el alta médica, volvieron a internar a Christian Petersen

El cocinero también se refirió a las versiones que circularon tras el episodio y destacó la atención médica que recibió luego de la emergencia. “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, afirmó.