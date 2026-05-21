A cuatro meses de recibir el alta médica, volvieron a internar a Christian Petersen

Resumen para apurados
- El cocinero Christian Petersen fue internado este miércoles en el Hospital Alemán de Buenos Aires por un cuadro de alucinaciones, cuatro meses después de recibir el alta médica.
- El chef ingresó por guardia acompañado de su esposa y fue derivado al pabellón psiquiátrico. En enero había sufrido una falla multiorgánica tras una excursión en el volcán Lanín.
- Se espera la difusión de un parte médico oficial para conocer la evolución de la salud del cocinero y determinar los pasos a seguir en su tratamiento de recuperación.
El cocinero Christian Petersen volvió a ser internado en el Hospital Alemán, apenas cuatro meses después de haber recibido el alta médica tras sufrir una falla multiorgánica durante una excursión en la Patagonia.
La información fue confirmada por fuentes del sanatorio a TN Show. Según detalló la periodista Pilar Smith en el programa LAM, el chef ingresó el miércoles por la noche acompañado por su esposa.
De acuerdo con lo informado al aire de América, Petersen habría llegado con un cuadro de alucinaciones y luego fue derivado al área de psiquiatría.
“Ingresó ayer a la noche acompañado por su esposa. Habría ingresado con alucinaciones. Entró por la guardia y fue derivado al pabellón de psiquiatría. Aparentemente llegó en medio de un brote con estas alucinaciones y lograron estabilizarlo”, explicó la panelista.
Hasta el momento no fue difundido un parte médico oficial sobre el estado de salud del cocinero y se espera que las novedades sobre su evolución sean comunicadas este viernes.
La grave descompensación que sufrió en el volcán Lanín
El pasado 5 de enero, Petersen había recibido el alta luego de permanecer internado tras sufrir una falla multiorgánica durante una excursión en el volcán Lanín, en San Martín de los Andes.
Después de regresar a su casa, el chef habló con el periodista Juan Etchegoyen y recordó los momentos previos a la descompensación. “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”, expresó.
Petersen también aseguró que se encontraba físicamente preparado para realizar la travesía. “Lo que es verdad es que estaba reentrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que haga cumbre”, sostuvo.
Durante esa entrevista agregó además: “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”.
El cocinero también se refirió a las versiones que circularon tras el episodio y destacó la atención médica que recibió luego de la emergencia. “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”, afirmó.
En aquel momento, desde la cuenta oficial de Instagram de Petersen difundieron un comunicado para explicar lo sucedido. Allí detallaron que inicialmente el cuadro “parecía sencillo”, aunque luego se agravó.
El mensaje también remarcó el rol clave que tuvo el guía que acompañó al chef durante el ascenso al volcán, cuya rápida intervención permitió que fuera derivado a tiempo a un centro de salud.
“Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, habían señalado sus familiares.