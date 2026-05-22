Qué dice el parte médico oficial sobre la salud de Christian Petersen

El antecedente de salud que preocupó a todos

En diciembre del año pasado, el chef sufrió una descompensación mientras realizaba una excursión al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén. En aquel momento debió ser internado en terapia intensiva en San Martín de los Andes y luego fue trasladado a Buenos Aires para continuar con su recuperación.