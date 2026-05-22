Qué dice el parte médico oficial sobre la salud de Christian Petersen
El Hospital Alemán difundió el primer parte médico oficial sobre la salud de Christian Petersen tras su nueva internación. El chef permanece en una unidad de cuidados especializados y, según informaron, se encuentra clínicamente estable.
Resumen para apurados
- El chef Christian Petersen fue internado de urgencia el miércoles en el Hospital Alemán de Buenos Aires por un brote de salud mental, encontrándose actualmente estable.
- Trascendió que ingresó con alucinaciones y fue derivado a psiquiatría. El hecho ocurre tras sufrir una grave descompensación en el volcán Lanín en diciembre pasado.
- El centro médico continuará con su tratamiento bajo estricta reserva de su intimidad, mientras que el ambiente gastronómico sigue con preocupación su evolución clínica.
La salud de Christian Petersen volvió a generar preocupación luego de que se confirmara su internación en el Hospital Alemán de Buenos Aires. En las últimas horas, la clínica emitió el primer parte médico oficial para informar cómo evoluciona el reconocido cocinero.
Según detalló el centro de salud, Petersen permanece internado en una unidad de cuidados especializados y bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Además, indicaron que se encuentra clínicamente estable y con buena respuesta a las primeras intervenciones médicas realizadas.
Qué dice el parte médico oficial sobre Christian Petersen
A través de un comunicado, el Hospital Alemán informó que el chef continúa recibiendo un tratamiento integral acorde a su cuadro de salud y que seguirá bajo observación médica.
Desde la institución también señalaron que el equipo tratante realizará los ajustes terapéuticos necesarios según la evolución clínica y los protocolos vigentes. En el cierre del parte, remarcaron que preservarán la intimidad del paciente y de su familia.
La noticia generó fuerte repercusión debido a los antecedentes recientes de salud del conductor gastronómico, quien meses atrás atravesó una delicada situación médica en la Patagonia.
Por qué internaron a Christian Petersen
Según trascendió en el programa LAM, Christian Petersen ingresó al Hospital Alemán acompañado por su esposa durante la noche del miércoles.
La periodista Pilar Smith aseguró que el cocinero habría llegado con un cuadro de alucinaciones y posteriormente fue derivado al área de psiquiatría. De acuerdo con esa versión, los médicos lograron estabilizarlo tras el episodio inicial.
La última aparición pública de Petersen había sido en abril, cuando compartió en redes sociales un video promocional vinculado al mundo gastronómico.
El antecedente de salud que preocupó a todos
En diciembre del año pasado, el chef sufrió una descompensación mientras realizaba una excursión al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén. En aquel momento debió ser internado en terapia intensiva en San Martín de los Andes y luego fue trasladado a Buenos Aires para continuar con su recuperación.
Tras recibir el alta médica, Petersen había contado que descendió del volcán acelerado y que, por ese motivo, decidió consultar a los médicos. Desde entonces, continuó con controles y seguimiento profesional.