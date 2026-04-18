Ricky Martin desató una fiesta en el Campo Argentino de Polo y emocionó con la presencia de sus hijos

Ricky Martin convirtió el Campo Argentino de Polo en una verdadera pista de baile y desató la euforia de miles de fans en Buenos Aires. El artista salió al escenario pasadas las 22 del viernes y fue recibido por una ovación que se hizo sentir tanto dentro del predio como en los alrededores, donde incluso vecinos de Palermo siguieron el show desde sus balcones.