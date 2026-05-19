Gran Hermano prepara una bomba: filtran qué famosos podrían ingresar a la casa

Entre los nombres que figuran en la lista aparecen exintegrantes históricos del reality y celebridades mediáticas con fuerte perfil televisivo. Andrea Rincón encabeza las especulaciones, recordada por su paso explosivo por una edición anterior del programa. También suenan con fuerza Brian Lanzelotta, Pablo Heredia y Charlotte Caniggia, todos con estilos que prometen generar impacto dentro de la convivencia.