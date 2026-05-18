El duro descargo de Lizy Tagliani en los Martín Fierro 2026: “Tengo que seguir pidiendo justicia”

Lizy Tagliani protagonizó uno de los momentos más conmovedores de los Martín Fierro 2026 cuando subió al escenario para recibir el premio a mejor programa musical por La Peña de Morfijunto a Diego Leuco y todo el equipo. En medio de su discurso de agradecimiento, la conductora hizo un fuerte descargo relacionado con las acusaciones públicas por trata de personas que recibió el año pasado por parte de Viviana Canosa.