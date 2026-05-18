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El duro descargo de Lizy Tagliani en los Martín Fierro 2026: “Tengo que seguir pidiendo justicia”

Lizy Tagliani emocionó a todos en los Martín Fierro 2026 al subir a recibir el premio por La Peña de Morfi y recordar las acusaciones públicas que enfrentó el año pasado. La conductora habló de su familia, de su hijo y pidió justicia frente a las falsas denuncias.

Lizy Tagliani aprovechó su premio en los Martín Fierro para denunciar el daño de las acusaciones públicas
Lizy Tagliani aprovechó su premio en los Martín Fierro para denunciar el daño de las acusaciones públicas
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lizy Tagliani exigió justicia en los Martín Fierro 2026 tras ganar con La Peña de Morfi, denunciando falsas acusaciones de Viviana Canosa que afectaron su integridad y a su familia.
  • El conflicto inició en 2025 tras denuncias públicas de Canosa. El descargo en el Hilton coincidió con la decisión de la Justicia de archivar la causa por falta total de pruebas.
  • El episodio reabre el debate sobre la responsabilidad mediática y el impacto de las noticias falsas, consolidándose como el momento de mayor carga social y viral de la ceremonia.
Resumen generado con IA

Lizy Tagliani protagonizó uno de los momentos más conmovedores de los Martín Fierro 2026 cuando subió al escenario para recibir el premio a mejor programa musical por La Peña de Morfijunto a Diego Leuco y todo el equipo. En medio de su discurso de agradecimiento, la conductora hizo un fuerte descargo relacionado con las acusaciones públicas por trata de personas que recibió el año pasado por parte de Viviana Canosa.

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La conductora y humorista habló luego de recibir una distinción por La Peña de Morfi y utilizó el escenario de los premios organizados por APTRA para referirse al impacto que tuvieron las denuncias mediáticas en su vida personal y familiar.

“Gracias a La Peña porque es un programa de la familia. Muchos se cagaron en la oportunidad de un nene de 4 años diciendo que era pedófila, y que había videos míos sin pensar que soy el producto de una persona honrada”, expresó visiblemente conmovida frente a las cámaras y al público presente.

El conflicto entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa

El descargo de Lizy Tagliani remite a la polémica que se instaló en medios y redes sociales durante 2025, cuando Viviana Canosa realizó acusaciones públicas en su contra. Aquellas declaraciones generaron una fuerte repercusión mediática y derivaron en cruces televisivos, debates en redes y posicionamientos de distintas figuras del espectáculo argentino.

Durante su discurso en los Martín Fierro, Tagliani volvió a insistir en que las acusaciones afectaron profundamente a su entorno más cercano, especialmente a su hijo y a su familia. “Hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, por mi hijo y por todas las familias que no tienen la posibilidad de defenderse de una falsa denuncia”, agregó.

Las palabras de la conductora rápidamente se viralizaron en redes sociales y se transformaron en uno de los momentos más comentados de la noche. Además, las pronunció el mismo día que la Justicia determinó archivar la causa por falta de pruebas.

Un mensaje que marcó la gala de los Martín Fierro 2026

La edición 2026 de los Martín Fierro, celebrada en el Hilton Buenos Aires, reunió a las principales figuras de la televisión argentina en una ceremonia conducida por Santiago del Moro.

Más allá de los premios y el glamour habitual de la gala, el mensaje de Lizy Tagliani aportó un momento de fuerte carga emocional y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el impacto de las denuncias públicas y la exposición mediática.

El discurso fue seguido con atención tanto dentro del salón como en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron a sus palabras y expresaron opiniones divididas sobre el conflicto que mantiene con Viviana Canosa.

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