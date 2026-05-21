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El 70% de los trabajadores argentinos gasta su sueldo en menos de 14 días

Un informe privado advirtió que el 87% de los empleados argentinos considera como insuficiente su salario.

CARRERA DESIGUAL. La inflación sigue ganándole a los salarios.
CARRERA DESIGUAL. La inflación sigue ganándole a los salarios.
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • Según un informe de Bumeran, el 87% de los empleados argentinos considera insuficiente su sueldo y el 73% lo agota en menos de 14 días por la alta pérdida de poder adquisitivo.
  • El alquiler y los alimentos representan los mayores gastos, impidiendo ahorrar al 90% de los trabajadores. El endeudamiento subió al 77%, obligando a pagar deudas apenas cobran.
  • El desafío futuro no es solo ganarle a la inflación, sino reconstruir el consumo y la previsibilidad. Ante una mejora salarial, la prioridad de la mayoría será saldar deudas.
Resumen generado con IA

El 87% de los trabajadores argentinos afirma que su salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y 7 de cada 10 sostiene que el ingreso no dura más de dos semanas, según reveló un informe del portal de empleo Bumeran.

La elevada proporción de argentinos que consideran que no es suficiente su sueldo para afrontar los gastos diarios, ubica al país en uno de los niveles más críticos de la región, siendo superado únicamente por Panamá (92%) y Ecuador (90%).

En este marco, el estudio puntualizó sobre la velocidad con la que se esfuman los ingresos. El 73% de los empleados argentinos admite que su sueldo no sobrevive más de 14 días.

En cuánto tiempo se consumen los salarios:

Un 28% agota su salario apenas cobra para cancelar deudas y cuentas pendientes.

Un 21% logra estirarlo hasta la segunda semana.

A un 15% le alcanza para menos de una semana y a un 9% para una semana.

Solo un 9% llega a cubrir todo el mes con sus ingresos actuales.

La estructura del gasto mensual refleja dónde está el mayor foco de presión financiera. El alquiler se ha consolidado como el gasto principal para el 44% de los trabajadores, seguido por la alimentación (27%) y el pago de deudas (16%). Esta tendencia se repite en países vecinos como Chile, donde el alquiler domina los gastos con un 57%.

La imposibilidad de ahorro es prácticamente total, ya que 9 de cada 10 trabajadores no pueden guardar dinero, principalmente porque el salario resulta insuficiente (54%) o por el peso de deudas previas (19%).

En este contexto, el informe advierte que el endeudamiento sigue creciendo, al precisar que el 77% de los argentinos reconoce tener algún tipo de deuda, cinco puntos porcentuales más que en 2025.

Federico Barni, CEO de Bumeran, sostuvo que “la desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real” al afirmar que “hoy el desafío ya no pasa solamente por ‘ganarle a la inflación’, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”.

Para los trabajadores, la prioridad ante un eventual aumento salarial es mayoritariamente para pagar deudas (46%), mientras que un 22% podría considerar el ahorro como destino prioritario, un 15% priorizaría alimentación y recreación, y apenas un 13% lo destinaría a inversiones.

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