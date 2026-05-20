La Unión Industrial de Tucumán reconoció el trabajo provincial para evitar cortes de gas

En un comunicado firmado por la vicepresidenta de la UIT, Florencia Andriani; el secretario, Santiago Bonatti; y la vocal, Catalina Rocchia Ferro, la entidad destacó el trabajo encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo y por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, quienes llevaron adelante "intensas gestiones" ante las autoridades nacionales y los distintos actores del sistema energético.