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La Unión Industrial de Tucumán reconoció el trabajo provincial para evitar cortes de gas

La entidad firmó un comunicado junto a Florencia Andriani, Santiago Bonatti y Catalina Rocchia Ferro.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Unión Industrial de Tucumán agradeció este miércoles al gobierno provincial por asegurar el abastecimiento de gas natural a precios competitivos para evitar cortes del servicio.
  • La gestión del gobernador Jaldo ante la Nación ocurrió tras días de tensión por amenazas de cortes que ponían en riesgo a sectores clave como la citricultura y el azúcar.
  • Este acuerdo público-privado brinda previsibilidad a las empresas de Tucumán, garantizando la continuidad de la producción, el empleo y el desarrollo económico provincial.
Resumen generado con IA

La Unión Industrial de Tucumán (UIT) expresó este miércoles su "más sincero agradecimiento" al Gobierno de la Provincia por las gestiones realizadas para asegurar la disponibilidad de gas natural para el sector industrial tucumano a valores que las empresas puedan afrontar sin perder competitividad.

En un comunicado firmado por la vicepresidenta de la UIT, Florencia Andriani; el secretario, Santiago Bonatti; y la vocal, Catalina Rocchia Ferro, la entidad destacó el trabajo encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo y por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, quienes llevaron adelante "intensas gestiones" ante las autoridades nacionales y los distintos actores del sistema energético.

"Para la industria tucumana, contar con gas natural en condiciones económicamente competitivas es fundamental para sostener la producción, preservar el empleo y continuar aportando al desarrollo económico y social de nuestra provincia", señaló la UIT en el texto.

La entidad industrial también valoró la "sinergia alcanzada entre el sector público y el sector privado" en un contexto complejo que exige coordinación y esfuerzos compartidos. "Esta articulación demuestra una clara comprensión del papel que cumple la industria como generadora de inversión, valor agregado, exportaciones y miles de puestos de trabajo para los tucanos", agregaron.

Asimismo, los dirigentes industriales resaltaron "la apertura de canales de diálogo con el Gobierno nacional impulsada por la administración provincial, lo que permitió avanzar en una solución concreta para brindar mayor previsibilidad a nuestras empresas".

El comunicado se da luego de días de tensión por la amenaza de cortes de suministro que podían afectar a sectores clave como la citricultura y la industria azucarera, y refleja un nuevo escenario de mayor certidumbre para el sector productivo.

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