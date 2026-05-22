La Sociedad Rural Argentina destacó la baja de las retenciones, pero volvió a reclamar su eliminación
Nicolás Pino valoró la medida del gobierno de Milei para trigo y cebada y sostuvo que el sector apunta a “retenciones cero”. Además, remarcó la necesidad de mejorar la infraestructura y ampliar el acceso al crédito para el campo.
Resumen para apurados
- El presidente Milei anunció este jueves en Buenos Aires una baja de retenciones para trigo y cebada para incentivar al campo; la Sociedad Rural valoró la medida pero pide tasa cero.
- La rebaja al 5,5% regirá desde 2026 con proyección para la soja en 2027. Es el cuarto recorte de tasas del gobierno de Milei en un contexto de altos costos y falta de crédito.
- Se espera que la medida impulse la inversión y competitividad del campo, aunque los productores advierten que para lograr un verdadero desarrollo se requiere la eliminación total.
En medio de los recortes en salud, educación y obras púbicos, entre otras áreas, Javier Milei anunció las rebajas en las retenciones para el trigo y la cebada, con proyección en igual sentido para la soja a partir de 2027. El anuncio llevó satisfacción entre los empresarios agropecuarios del país.
En caso, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, aseguró que la medida sorprendió al sector, aunque insistió con un reclamo histórico del campo: “Apuntamos a que las retenciones sean cero”.
“No lo esperábamos, siempre mostramos los resultados y son muy receptivos en el Gobierno nacional, pero no lo esperábamos”, sostuvo Pino luego del anuncio realizado por Milei el jueves en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Según detalló el mandatario libertario, las retenciones al trigo y la cebada bajarán del 7,5% al 5,5% desde junio de 2026. Además, anticipó una reducción gradual para la soja a partir de enero de 2027, consignó el diario "Ámbito".
Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, esta fue la cuarta reducción de derechos de exportación anunciada por la administración libertaria. La primera se aplicó en agosto de 2024 sobre carnes y lácteos; la segunda fue una rebaja temporal anunciada en enero de 2025; y la tercera, comunicada en diciembre pasado, alcanzó a soja, maíz, sorgo, girasol y carnes.
Pino consideró que la medida puede mejorar la producción en un contexto de aumento de costos. “Los números que se venían viendo eran muy finos porque venimos trabajando con aumentos de costos por el combustible. La baja genera más producción, que genera virtud para todo el país”, afirmó.
No obstante, remarcó que aún quedan cuestiones pendientes para el sector. “Al Gobierno le decimos que hay que hacer otras cosas porque si no, no alcanza. Falta mucha infraestructura, la mala infraestructura hace al costo argentino. Hoy empiezan tímidamente las líneas de crédito en algunos bancos”, expresó.
El dirigente ruralista también destacó la relación actual entre la gestión Milei y el sector agropecuario. “Es un Gobierno que tiene gente que entiende de campo”, señaló, y agregó: “No creemos que las medidas generen especulación. La sociedad está en una relación mucho mejor hoy con el campo; si hubo un problema, fueron los dirigentes. Hoy no se recibe tanta agresividad”.
Además, anticipó una “muy buena cosecha” para la próxima campaña.
Durante su discurso, Milei ratificó su postura a favor de la reducción impositiva y del achicamiento del Estado. “Nuestra misión es achicar el Estado para bajar impuestos”, sostuvo, y volvió a afirmar que “los impuestos son un robo”.
También anunció un esquema de reducción gradual de derechos de exportación para distintos sectores industriales. Según explicó, entre julio de 2026 y junio de 2027 las retenciones para la industria automotriz, petroquímica y de maquinaria se reducirán hasta llegar a cero. El cronograma completo será difundido por el Ministerio de Economía en los próximos días.
La medida fue respaldada por distintas entidades vinculadas al agro y la exportación. Desde la Sociedad Rural Argentina señalaron que la baja busca “recuperar competitividad, incentivar la inversión y promover un verdadero desarrollo del campo argentino”.
En la misma línea se expresó Diego Cifarelli, titular de la Federación Argentina de la Industria Molinera, quien destacó el impacto positivo que podría tener la medida sobre la próxima campaña agrícola, aunque advirtió que la situación del productor continúa siendo delicada.
“La ecuación insumo-producto, aún con esta baja, no pasa a ser positiva, pero sin duda ayuda y fortalece la expectativa de aquellos que iban a sembrar”, indicó.
También respaldó la decisión la Cámara de la Industria Aceitera Argentina, desde donde celebraron especialmente las reducciones previstas para trigo, cebada y soja. La entidad aseguró además que trabajará junto al Ministerio de Economía para implementar el esquema sin generar “efectos negativos en la comercialización”.
Por su parte, el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales afirmó que la reducción representa “una señal positiva para la producción, la comercialización y toda la cadena granaria”.