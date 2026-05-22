La Sociedad Rural Argentina destacó la baja de las retenciones, pero volvió a reclamar su eliminación

Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, esta fue la cuarta reducción de derechos de exportación anunciada por la administración libertaria. La primera se aplicó en agosto de 2024 sobre carnes y lácteos; la segunda fue una rebaja temporal anunciada en enero de 2025; y la tercera, comunicada en diciembre pasado, alcanzó a soja, maíz, sorgo, girasol y carnes.