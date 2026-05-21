Cuánto cobra de sueldo un trabajador rural en mayo de 2026

Resumen para apurados
- En mayo de 2026, los trabajadores rurales de Argentina recibirán un aumento salarial que lleva el sueldo mínimo del peón general a $1.088.358,51 tras un acuerdo paritario.
- El incremento es parte de un esquema de aumentos escalonados desde marzo, firmado por la Uatre y patronales agrarias bajo el marco de la nueva reforma laboral en el país.
- La medida consolida un piso de ingresos superior al millón de pesos para el sector y mantiene un adicional del 20% por zona desfavorable en la región patagónica.
Los trabajadores rurales tuvieron su última actualización salarial antes de marzo. Desde el tercer mes del año, los obreros nucleados bajo el convenio del Régimen de Trabajo Agrario de la Ley 26.272, reciben sus sueldos con incrementos. Por eso en mayo también habrá una diferencia respecto del salario del mes de abril.
Se trata del primer acuerdo que firmaron las partes bajo el nuevo esquema previsto por la reforma laboral. La paritaria contó con la participación de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y entidades del rubro como Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina y Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
Cuánto cobran peones rurales en mayo de 2026
En marzo, el peón general había pasado a cobrar $1.020.926,33 más una suma extraordinaria de $15.013,62. En abril, el básico subió a $1.056.658,75, acompañado por una suma no remunerativa de $10.359,40.
Según el acuerdo homologado, el salario mínimo de los peones rurales superará el millón de pesos en mayo. Además, tendrá montos extras bajo el concepto de sumas no remunerativas. Los sueldos quedaron definidos según las escalas a las que pertenecen los trabajadores según las tareas que desempeñan.
- Peón General: $1.088.358,51 más suma no remunerativa de $5.335,10
- Peón Único: $1.116.058,33 más $5.470,88
- Ovejeros: $1.127.265,44 más $5.525,82
- Especializados (albañiles, herreros y mecánicos): $1.158.597,91 más $5.679,41
- Conductores tractoristas y maquinistas: $1.207.669,28 más $5.919,96
- Encargados: $1.384.853,14 más $6.788,51
Además, continúa vigente el adicional por zona desfavorable del 20% sobre las remuneraciones mínimas para trabajadores de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.