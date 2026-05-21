Secciones
EconomíaNoticias económicas

Cuánto cobra de sueldo un trabajador rural en mayo de 2026

Con aumentos escalonados que se vienen dando desde marzo, el salario de los peones del campo ya pasó el umbral del millón de pesos.

Cuánto cobra de sueldo un trabajador rural en mayo de 2026
Foto: Aire Agro
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En mayo de 2026, los trabajadores rurales de Argentina recibirán un aumento salarial que lleva el sueldo mínimo del peón general a $1.088.358,51 tras un acuerdo paritario.
  • El incremento es parte de un esquema de aumentos escalonados desde marzo, firmado por la Uatre y patronales agrarias bajo el marco de la nueva reforma laboral en el país.
  • La medida consolida un piso de ingresos superior al millón de pesos para el sector y mantiene un adicional del 20% por zona desfavorable en la región patagónica.
Resumen generado con IA

Los trabajadores rurales tuvieron su última actualización salarial antes de marzo. Desde el tercer mes del año, los obreros nucleados bajo el convenio del Régimen de Trabajo Agrario de la Ley 26.272, reciben sus sueldos con incrementos. Por eso en mayo también habrá una diferencia respecto del salario del mes de abril.

Cuánto cobra un gendarme en mayo de 2026: salarios actualizados y requisitos para ingresar a la fuerza

Cuánto cobra un gendarme en mayo de 2026: salarios actualizados y requisitos para ingresar a la fuerza

Se trata del primer acuerdo que firmaron las partes bajo el nuevo esquema previsto por la reforma laboral. La paritaria contó con la participación de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y entidades del rubro como Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina y Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

Cuánto cobran peones rurales en mayo de 2026

En marzo, el peón general había pasado a cobrar $1.020.926,33 más una suma extraordinaria de $15.013,62. En abril, el básico subió a $1.056.658,75, acompañado por una suma no remunerativa de $10.359,40.

Según el acuerdo homologado, el salario mínimo de los peones rurales superará el millón de pesos en mayo. Además, tendrá montos extras bajo el concepto de sumas no remunerativas. Los sueldos quedaron definidos según las escalas a las que pertenecen los trabajadores según las tareas que desempeñan.

  • Peón General: $1.088.358,51 más suma no remunerativa de $5.335,10
  • Peón Único: $1.116.058,33 más $5.470,88
  • Ovejeros: $1.127.265,44 más $5.525,82
  • Especializados (albañiles, herreros y mecánicos): $1.158.597,91 más $5.679,41
  • Conductores tractoristas y maquinistas: $1.207.669,28 más $5.919,96
  • Encargados: $1.384.853,14 más $6.788,51

Además, continúa vigente el adicional por zona desfavorable del 20% sobre las remuneraciones mínimas para trabajadores de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una
1

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
2

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
3

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías
4

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

Tucumán, desde hoy será sede de un simposio sobre los Juicios de Nuremberg
5

Tucumán, desde hoy será sede de un simposio sobre los Juicios de Nuremberg

Ranking notas premium
Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
1

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
2

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
3

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Por Kicillof en Tucumán, el Pulguita con un ministro y cambios en Yerba Buena
4

Por Kicillof en Tucumán, el "Pulguita" con un ministro y cambios en Yerba Buena

Tafí Viejo, la serie: Ahí estamos nosotros, el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro
5

"Tafí Viejo", la serie: "Ahí estamos nosotros", el orgullo de los taficeños luego de arrasar en los Martín Fierro

Más Noticias
Ley Hojarasca: cuáles son las 63 normas que el Gobierno busca derogar por “obsoletas”

Ley Hojarasca: cuáles son las 63 normas que el Gobierno busca derogar por “obsoletas”

Plazo fijo a 30 días por $500.000: los bancos con mejores TNA al 21 de mayo

Plazo fijo a 30 días por $500.000: los bancos con mejores TNA al 21 de mayo

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Forbes reveló quiénes son las 10 personas más ricas del mundo en 2026: cuánto dinero tiene cada una

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

El tiempo en Tucumán: vuelven las lluvias y las mínimas serán cada vez más frías

Apareció el gas industrial en medio del debate sobre “zonas frías”

Apareció el gas industrial en medio del debate sobre “zonas frías”

¿De cuánta caña se dispondrá para esta zafra en Tucumán?

¿De cuánta caña se dispondrá para esta zafra en Tucumán?

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Comentarios