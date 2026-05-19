Crisis por el gas: Jaldo prometió "no sacarle el cuerpo" a las gestiones para salvar a la industria

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se comprometió a mediar ante la Nación para asegurar el suministro de gas a las industrias azucarera y citrícola ante la crisis energética.
- La falta de obras en el Gasoducto Norte, los altos precios del GNL y la menor provisión desde Bolivia complican el abastecimiento dentro de un mercado energético ahora desregulado.
- Se prevén restricciones de consumo en días de frío extremo. El éxito de las gestiones será clave para evitar el parate de la zafra y proteger el motor económico de la provincia.
La provisión de gas para el corazón productivo de Tucumán atraviesa semanas críticas. Ante la incertidumbre de las industrias azucarera y citrícola, el gobernador Osvaldo Jaldo ratificó que el Estado provincial mantendrá un rol activo de mediación ante la Secretaría de Energía de la Nación. "Bajo ningún punto de vista le vamos a sacar el cuerpo a esta negociación. Vamos a acompañar a nuestras industrias hasta conseguir esa fuente de energía indispensable", remarcó.
El nuevo rol del Estado
Jaldo aclaró que el escenario cambió drásticamente tras la desregulación del sector energético. "Hoy es una relación comercial entre privados: quienes producen y quienes comercializan. El Gobierno nacional ya no tiene la injerencia de antes", explicó el mandatario. Pese a ello, la Provincia busca facilitar los acuerdos entre los grandes usuarios (como Acnoa y la Unión Industrial) y los proveedores para evitar el parate de las fábricas.
“Hoy, con esto de la desregulación, no tiene mucho que ver el Gobierno nacional, sino quienes producen y comercializan el gas. Es una relación comercial entre privados”, expresó.
Sin embargo, remarcó que tanto el Estado provincial como el nacional mantienen un rol de mediación y acompañamiento institucional para sostener la actividad industrial tucumana.
“Bajo ningún punto de vista nosotros le vamos a sacar el cuerpo a esta negociación. Vamos a acompañar a todas las industrias tucumanas hasta que podamos conseguir esa indispensable fuente de energía que es el gas natural para nuestras industrias”, remarcó.
Los tres frentes que complican el suministro
Por su parte, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, trazó un diagnóstico severo sobre por qué falta gas en el Norte:
1- Falta de infraestructura: el gas de Vaca Muerta no llega a la provincia porque la obra de reversión del Gasoducto Norte aún no ha finalizado. "Cuando no hay caño, el gas no viene", resumió Abad.
2- Precios internacionales: el GNL (gas licuado) que entra por barcos tiene costos "inaccesibles" para la industria local debido al conflicto bélico en Medio Oriente.
3- El factor Bolivia: el país vecino ha priorizado sus ventas a Brasil y el costo del excedente es demasiado elevado para el mercado argentino.
Abad fue honesto respecto a lo que viene: si bien se agotan las instancias para que el gas fluya, el suministro total no está garantizado. "Estamos trabajando para que, si tiene que haber restricciones, afecten lo menos posible o solo en los días de temperaturas más bajas", concluyó.