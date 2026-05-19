Crisis por el gas: Jaldo prometió "no sacarle el cuerpo" a las gestiones para salvar a la industria

La provisión de gas para el corazón productivo de Tucumán atraviesa semanas críticas. Ante la incertidumbre de las industrias azucarera y citrícola, el gobernador Osvaldo Jaldo ratificó que el Estado provincial mantendrá un rol activo de mediación ante la Secretaría de Energía de la Nación. "Bajo ningún punto de vista le vamos a sacar el cuerpo a esta negociación. Vamos a acompañar a nuestras industrias hasta conseguir esa fuente de energía indispensable", remarcó.