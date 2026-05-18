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José Cano alertó sobre el desfinanciamiento al Banco de Datos Genéticos: "Ponen en riesgo más de 40 años de pruebas judiciales"

"La situación financiera de este organismo técnico irremplazable se agravó de una manera alarmante este año", dijo.

José Cano alertó sobre el desfinanciamiento al Banco de Datos Genéticos: Ponen en riesgo más de 40 años de pruebas judiciales
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El legislador José Cano denunció que el desfinanciamiento del Gobierno Nacional pone en riesgo 40 años de pruebas judiciales en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
  • Con un presupuesto para 2026 del 55,96% de lo necesario, se asfixia al organismo creado en 1987 por Raúl Alfonsín, clave en la restitución de identidad de 140 nietos recuperados.
  • La falta de recursos compromete la cadena de custodia de evidencias de lesa humanidad, exponiendo a Argentina a incumplir graves obligaciones internacionales en derechos humanos.
Resumen generado con IA

El legislador José Cano expresó su enérgico repudio ante la crítica situación operativa que atraviesa el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) como consecuencia del desfinanciamiento impulsado por el Gobierno Nacional. Advirtió que la falta de recursos amenaza directamente la preservación de evidencias esenciales e irrepetibles para el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad.

"La situación financiera de este organismo técnico irremplazable se agravó de una manera alarmante este año. El presupuesto que les aprobaron para 2026 representa apenas el 55,96% de los fondos que necesitan para poder funcionar. Con esta asfixia económica están comprometiendo la cadena de custodia y poniendo en riesgo la validez técnica y judicial de pruebas genéticas que llevan más de 40 años acumuladas", sentenció Cano.

En este sentido, el referente radical remarcó el valor histórico e institucional del BNDG, un organismo creado en 1987 por decisión del expresidente Raúl Alfonsín tras el pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo. Su labor ininterrumpida ha sido la principal herramienta científica idónea que posibilitó, hasta el momento, la restitución de la identidad de gran parte de los 140 nietos recuperados.

"No podemos mirar para otro lado mientras se intenta paralizar una institución que actúa como perito oficial. Limitar las funciones del Banco de Datos Genéticos no solo es un golpe enorme a la búsqueda de la verdad en los procesos que hoy tramita la Justicia Federal, sino que también expone al Estado argentino a incumplir gravísimamente con sus obligaciones internacionales", concluyó el legislador tucumano.

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