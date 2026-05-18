José Cano alertó sobre el desfinanciamiento al Banco de Datos Genéticos: "Ponen en riesgo más de 40 años de pruebas judiciales"

"La situación financiera de este organismo técnico irremplazable se agravó de una manera alarmante este año. El presupuesto que les aprobaron para 2026 representa apenas el 55,96% de los fondos que necesitan para poder funcionar. Con esta asfixia económica están comprometiendo la cadena de custodia y poniendo en riesgo la validez técnica y judicial de pruebas genéticas que llevan más de 40 años acumuladas", sentenció Cano.