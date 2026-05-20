La industria y el gas: Tucumán cerró un acuerdo con YPF Refinor para reforzar el suministro

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán acordó con YPF Refinor asegurar el suministro de gas para las industrias azucarera y citrícola local ante la llegada del invierno.
- La gestión busca mitigar la crisis energética nacional generada por el encarecimiento de precios internacionales y las demoras en las obras de reversión del Gasoducto Norte.
- Este convenio aporta previsibilidad a sectores clave como la zafra y el citrus, permitiendo a las empresas iniciar negociaciones contractuales para evitar su paralización.
El Gobierno de Tucumán anunció un avance clave para la economía regional: la garantía de un volumen estratégico de gas natural destinado a las industrias azucarera y citrícola. El acuerdo, gestionado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad, busca dar previsibilidad a la zafra y al procesamiento de limón frente a un invierno que se preveía complejo en términos energéticos.
"Hemos logrado con YPF Refinor un volumen importante de suministro para el invierno. Ya informamos al Centro Azucarero Argentino y a Acnoa que el recurso está disponible para que inicien las negociaciones contractuales", explicó Abad.
Según el funcionario, algunos ingenios ya comenzaron a cerrar sus contratos para asegurar la operatividad inmediata. El alivio llega en un escenario nacional crítico.
Abad señaló que la escasez de barcos de GNL y el encarecimiento de los precios internacionales por los conflictos en Medio Oriente habían puesto en duda el abastecimiento.
A esto se suma el retraso en la reversión del Gasoducto Norte, obra que permitiría traer gas de Vaca Muerta a precios más competitivos. "Ante esta coyuntura, haber conseguido este stock nos da tranquilidad porque cumplimos con nuestra parte de gestionar para el sector privado", concluyó el ministro.