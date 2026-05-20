La industria y el gas: Tucumán cerró un acuerdo con YPF Refinor para reforzar el suministro

El Gobierno de Tucumán anunció un avance clave para la economía regional: la garantía de un volumen estratégico de gas natural destinado a las industrias azucarera y citrícola. El acuerdo, gestionado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad, busca dar previsibilidad a la zafra y al procesamiento de limón frente a un invierno que se preveía complejo en términos energéticos.