Cortes de gas por hasta 90 días encienden las alarmas en la industria tucumana: "El limón y la caña no esperan"

El principal problema, señaló la empresaria, es que no hay garantías de que el gas llegue: "Si hay que hacer restricciones en el universo de consumidores, ¿a quién no se le debe hacer restricciones? Al consumidor domiciliario, primero. Y de ahí sigue una cadena. El escenario empieza a complicarse. El día que te ponen rampa cero (para contratos interrumpibles), por más que tengas comprado el gas, no te va a llegar".