Cortes de gas por hasta 90 días encienden las alarmas en la industria tucumana: "El limón y la caña no esperan"
Resumen para apurados
- La Unión Industrial de Tucumán alertó sobre posibles cortes de gas de hasta 90 días por cambios en el suministro nacional, afectando al sector citrícola y azucarero provincial.
- La medida surge por la desregulación del mercado de Milei, obligando a industrias a comprar gas directo mientras se prioriza el consumo domiciliario ante la falta de suministro.
- El sector advierte graves consecuencias sociales y económicas, ya que la producción estacional no puede reprogramarse, exigiendo una transición gradual en la matriz energética.
La reconfiguración del suministro de gas para el NOA por parte del gobierno de Javier Milei encendió las alarmas en el sector industrial tucumano. Luego de una reunión con colegas del sector citrícola, autoridades del Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART), empresas locales y representantes de uniones industriales del Norte Grande, la vicepresidenta de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Florencia Andreani, expresó una "profunda preocupación" por los cortes de suministro que se avecinan.
"Nos confirmaron que realmente se van a producir cortes de suministro, sobre todo en los contratos interrumpibles", señaló Andreani en declaraciones a LA GACETA. Según explicó, la situación deriva de una redistribución del esquema de distribución que la Secretaría de Energía de la Nación le asigna a las distribuidoras de gas, un esquema que "resentirá" el consumo del Norte Grande.
Un corte que podría extenderse hasta 90 días
La empresaria detalló que en abril el gobierno nacional les pidió a las industrias que comenzaran a contratar el gas directamente a los vendedores, en el marco de la desregulación del mercado. "La preocupación es: ¿a qué precio? Y segundo: ¿ese gas va a llegar a nuestras plantas?", planteó.
Y agregó un dato alarmante: "Lamentablemente, en el contexto actual, la distribuidora tiene la potestad a partir de ayer de ejercer cortes. Los cortes no van a ser por un día o dos, sino que se van a producir y mantener en el tiempo. Estiman hasta 90 días. Podemos tener un corte de 10 días o hasta de 90 días. Una industria parada 90 días tiene una repercusión económica y social gravísima".
Los rubros más afectados por los cortes programados son las industrias citrícola y azucarera, que necesitan del gas para accionar sus plantas. Andreani puso el foco en un factor clave: la estacionalidad de la producción. "El limón y la caña no esperan", advirtió.
"Uno por ahí tiene otro tipo de industrias (por ejemplo, la cerámica, que consume muchísimo gas) pero bueno, reprogramo mi producción, paro, hablo con mis proveedores, adelanto vacaciones. Vas buscando herramientas que te permitan sobrellevar este tema", comparó.
El principal problema, señaló la empresaria, es que no hay garantías de que el gas llegue: "Si hay que hacer restricciones en el universo de consumidores, ¿a quién no se le debe hacer restricciones? Al consumidor domiciliario, primero. Y de ahí sigue una cadena. El escenario empieza a complicarse. El día que te ponen rampa cero (para contratos interrumpibles), por más que tengas comprado el gas, no te va a llegar".
Asimismo, reconoció que el gobierno nacional no tiene por qué hacerse cargo de los sobrecostos como venía haciendo hasta ahora. "Cuando salía a completar el gas que hacía falta por la demanda, la diferencia de precio la absorbía el gobierno, manteniendo los valores pautados en el cuadro tarifario", recordó.
Pero cuestionó la falta de gradualidad en el cambio de esquema. "Vos podés cambiar las reglas, pero que lo hagamos de manera paulatina. Yo creo que es necesaria la planificación de una migración, de un cambio del esquema de cómo se mueve la energía en Argentina, cuál va a ser la matriz energética. Esto es todo gradual, paso a paso. Nosotros estamos abiertos al diálogo, buscando soluciones", sostuvo.